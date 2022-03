Con l’inizio della prossima settimana ci avviamo verso il transito di Marte in Acquario. Questa nuova situazione, che durerà fino ad aprile, potrebbe portare intense novità per alcuni segni zodiacali. Alcuni di noi potrebbero aver particolarmente bisogno di una boccata d’aria nuova, poiché potrebbero venire da un periodo decisamente negativo. Infatti, per alcuni segni zodiacali, la prima settimana di marzo potrebbe non aver portato alcun cambiamento degno di nota. Al contrario, altri segni zodiacali potrebbero aver ritrovato finalmente un pizzico di serenità. Tuttavia, poiché l’Acquario in linea generale è un segno imprevedibile, questo transito potrebbe rallegrare molti di noi, segnando un nuovo e interessante inizio. Marte in Acquario porta progetti e denaro a valanga, risvegliando la fortuna e i buoni propositi per alcuni segni.

Ambizioni

Il peggio sembra finalmente alle spalle per i nati sotto il segno del Cancro. Potremmo avere diverse occasioni da cogliere al volo durante la settimana per rilanciare le nostre ambizioni lavorative. Le nostre azioni potrebbero fruttare, nel giro di poco tempo, guadagni che fino a qualche settimana fa sembravano impossibili da raggiungere. Marte in Acquario potrebbe giovare soprattutto ai liberi professionisti. Da lunedì, con la fortuna dalla nostra parte, nulla sembrerà più lontano e inaccessibile. Tuttavia, riusciremo anche a mettere da parte le preoccupazioni in famiglia. Potremmo recuperare le energie in vista di un super sprint nella seconda metà del mese.

Marte in Acquario porta progetti e denaro nelle tasche del Cancro, ma stuzzicherà anche la fortuna di questi 2 segni zodiacali

Il transito potrebbe favorire anche i nati sotto il segno dei Gemelli. Molti di noi riusciranno a lasciare finalmente alle spalle i problemi delle ultime settimane. L’energia ritrovata ci aiuterà anche sul lavoro. Siamo pronti ad affrontare con coraggio le sfide che potremmo incontrare sul nostro cammino. Rispetto al passato, ci sentiamo carichi di energia positiva, pertanto, riusciremo a portare a termine ogni conquista. Per alcuni di noi potrebbero arrivare interessanti novità dall’estero o una nuova proposta di collaborazione dai social. Cerchiamo di cogliere al volo ogni possibile cambiamento, senza riflettere troppo sulle conseguenze delle nostre azioni. I nuovi progetti, oltre a stimolare la nostra autostima, potrebbero farci raggiungere i traguardi professionali che desideriamo da tempo e riempire il nostro portafogli.

Situazioni scomode

Finalmente la fortuna comincia a girare anche per i nati sotto il segno dell’Ariete. Alcuni di noi durante la settimana potrebbero riuscire a sbrogliare qualche situazione, che appare bloccata da qualche tempo. Qualcuno potrebbe ricevere del denaro frutto di progetti a lungo corso o di un’eredità per cui stiamo lottando ormai da qualche anno. Con Marte in Acquario potremmo puntare anche agli obiettivi più complicati, facendo leva sull’aiuto dei nostri colleghi. Il lavoro in squadra diventa protagonista assoluto di questo mese di marzo. Meglio approfittare dell’aiuto del nostro team di lavoro. Infatti, facendo gruppo, potremmo accorciare i tempi portando a termine progetti e obiettivi. Inoltre, incassando la fiducia delle persone che ci stanno intorno, potremmo nel lungo termine riuscire ad aumentare anche le nostre entrate economiche.

