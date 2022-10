Marmellata di mele fatta in casa con e senza zucchero, 2 ricette facili e golose

Per una conserva dal sapore autunnale, ecco arrivare la marmellata di mele. Un grande classico della tradizione che non può mancare sulle nostre tavole, soprattutto a colazione, magari spalmata su una fetta di pane tostato. Una deliziosa prelibatezza che ricorda i tempi passati, ma che continua, anno dopo anno, a rallegrare i nostri pasti. La marmellata di mele, infatti, si presta a tantissimi usi e consumi (e non solo a colazione). Perfetta da inserire come il ripieno di crostate e torte, è ideale anche per accompagnare i taglieri di formaggi stagionati. Di seguito, tutto l’occorrente per una marmellata facile, veloce e buona da leccarsi i baffi.

Ingredienti

2 kg di mele;

600 g di zucchero;

100 ml di acqua.

Meglio le Golden, le annurche o le Renette per far addensare meglio il prodotto?

Per quanto riguarda le marmellate, qualsiasi tipologia di mela va bene. Basta che si presenti succosa e ricca di sapore. Per la ricetta classica, servirà tagliare le mele a cubetti (lasciando la buccia). Poi, versare l’acqua in una pentola e farla scaldare sul fuoco. Successivamente, aggiungere le mele e lasciarle ammorbidire, chiudendo la pentola con il coperchio. Poi, frullarle per ottenere una purea. A questo punto, aggiungere lo zucchero e far cuocere a fiamma bassa, fino a quando il composto non si scurisce. Mescolare di tanto in tanto. Una volta cotta, trasferire la marmellata in alcuni vasetti di vetro. Girare sotto sopra i vasetti per creare un effetto “sottovuoto”. Se sigillata bene, la marmellata può essere conservata anche per 10 mesi. Una volta aperta, invece, dovrà essere conservata in frigo fino a un massimo di 2 settimane.

Marmellata di mele senza zucchero, una ricetta della nonna da non perdere

Chi ama le marmellate e le confetture senza zucchero nel periodo autunnale ha l’imbarazzo della scelta. Dopo il successo della ricetta più amata di stagione, arriva la versione con le mele. Per questa ricetta servono solamente 2 ingredienti: le mele e un limone (possibilmente non trattato).

Ingredienti

2 kg di mele;

1 limone bio.

Procedimento

Lavare e sbucciare le mele. Poi, tagliarle a tocchetti e inserirle in una ciotola. Spremere il limone e trasferire il succo filtrato sulle mele. Successivamente, aggiungere un po’ d’acqua (circa 2 bicchieri). Far macerare per circa mezz’ora. Poi, trasferire in una pentola e far cuocere a fiamma bassa per circa 40 minuti. Se necessario, aggiungere un altro po’ d’acqua. Per un risultato più vellutato, a metà cottura frullare con un frullatore ad immersione. Infine, versare il composto in alcuni vasetti di vetro, chiuderli con cura e poi capovolgerli per creare il sottovuoto.

