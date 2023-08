Mare cristallino ed economico vicino all’Italia? Ecco la meta last minute per una vacanza low cost a fine agosto

L’Italia è il paese più bello del Mondo. Pochi possono smentire questa affermazione. Possiamo anche dire che abbiamo il mare migliore? Su quello, forse, in più di uno, avrebbe da eccepire. Tra questi, sicuramente anche persone che vivono molto vicino a noi. Ci riferiamo ai greci, agli albanesi e anche ai croati. In particolari gli istriani che vivono nella parte che non si affaccia direttamente di fronte all’Italia. Quale? Scopriamola insieme.

La Croazia è entrata ufficialmente nell’euro dal 1 gennaio 2023. Questa sarà la prima estate, dunque, in cui chi la visiterà dal nostro paese non avrà più bisogno di conoscere il cambio con la kuna, storica moneta locale. Inevitabilmente, come successe da noi vent’anni orsono, questo ingresso ha portato a un innalzamento dei prezzi.

Bisogna dire, in realtà, che già negli ultimi anni la Croazia aveva smesso di essere una “nazione economica”. Certamente sempre più dell’Italia, ma, altrettanto sicuramente, non come 10 o 15 anni fa, quando era davvero un affare trascorrere le vacanze lungo le sue coste, che non erano ancora così frequentate dai tanti turisti provenienti dal nostro paese.

Mare cristallino ed economico vicino all’Italia? Scegliamo questa parte dell’Istria

Pirano, appartenente all’Istria slovena, Umago, Rovigno, Porec, Pula sono tutte mete croate che si affacciano sul Mar Adriatico proprio di fronte all’Italia. Cittadine meravigliose, vere e proprie bomboniere, assolutamente da visitare per un patrimonio artistico davvero incredibile. Se, invece, volessimo concentrarci sulla bellezza del mare, allora la parte migliore dell’Istria è quella che parte da Fiume e arriva a Medolino.

Qui possiamo trovare spiagge e, soprattutto, scogliere davvero magnifiche, una manna per chi è appassionato di tuffi, snorkeling o immersioni. In particolare, l’acqua più cristallina la possiamo trovare da Moscenicka Draga fino alla penisola di Premantura, inserita in un bellissimo parco naturale.

Visitiamo l’Istria per una vacanza ancora low cost rispetto all’Italia

Possiamo decidere di scegliere Albona per alloggiare, poi, avendo a disposizione la macchina, è consigliata l’esplorazione di tutta questa fantastica costa. Non solo, perché, di fronte a questa, ci sono alcune spettacolari isole, facilmente raggiungibili in traghetto. Ci riferiamo, in particolare, a quella di Cres e di Krk.

Le strutture ricettive, in questa zona dell’Istria, costano leggermente meno rispetto alle località che si affacciano sull’Italia. Ci sono numerosi piccoli paesi, anche all’interno, che offrono splendide abitazioni. Basta recarsi sulla piattaforma Airbnb e selezionare la soluzione migliore. Due persone, nella zona di Albona, in un bell’alloggio, dotato anche di piscina, possono spendere tra le 250 e le 400 euro nell’ultima settimana di agosto. Alcuni appartamenti, sull’isola di Krk, nello stesso periodo, possono essere affittati con cifre che oscillano tra i 300 e i 500 euro.

Molti locatori croati, poi, conoscendo bene l’italiano, sapranno dare informazioni dettagliate per le spiagge migliori in cui stendersi al sole e fare il bagno. Alcune di questo sono conosciute solo dai locali e si presenteranno, anche ad agosto, relativamente deserte.

Insomma, mare cristallino ed economico vicino all’Italia? Quello della parte occidentale dell’Istria, facilmente raggiungibile dal confine triestino.