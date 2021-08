Il nostro Paese possiede paesaggi da sogno e luoghi dalla natura selvaggia e bellissima. Se quest’estate vogliamo allontanarci un po’ dal Bel Paese, possiamo scoprire un luogo davvero incredibile.

In un precedente articolo, abbiamo voluto parlare di un posto che si trova dietro l’angolo ma sembra uscito da una fiaba.

Mare cristallino e spiagge bianche e incontaminate si trovano qui a pochi passi dall’Italia. È questo il luogo che oggi la Redazione vuole fare scoprire ai suoi Lettori. Se stiamo cercando un posto davvero unico, scopriamo insieme la Baia della Luna.

Nella Riserva Naturale di Strugnano, in Slovenia si trova una baia dall’aspetto incantevole. È situata nella parte centrale di questa riserva ed affaccia sul Golfo di Trieste.

Arrivare qui ci lascerà senza parole. Una volta giunti alla Baia saremo accolti da acque trasparenti e spiagge tranquille ed incontaminate.

Se alziamo lo sguardo possiamo vedere la scogliera di Strugnano che sormonta la baia. Questa è alta oltre 80 metri ed è la più alta scogliera sedimentaria dell’Adriatico.

I suoi fondali strepitosi

Non perdiamo l’occasione di fare delle immersioni in questo luogo da sogno. Infatti, forse non tutti sanno che la Baia della Luna è considerata la parte più importante dell’intera riserva.

Questa baia possiede una grandissima biodiversità. Qui il mare è estremamente pulito. Il fondale basso e sabbioso di queste acque è ricchissimo di piante acquatiche. Tra queste piante vivono moltissimi animali come cavallucci marini, avannotti, ricci, seppie e polpi.

Qualche informazione in più

La Baia della Luna è raggiungibile solo a piedi. Per farlo dovremo percorrere un ripido sentiero in discesa. Teniamo presente che non si può sostare sotto la scogliera di Strugnano. Ciò che lo impedisce sono motivi di sicurezza perché la scogliera di flysch può sgretolarsi.

La Redazione ricorda che in questa spiaggia è possibile fermarsi soltanto di giorno. Inoltre, è vietato accendere fuochi nel periodo estivo.