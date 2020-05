Chi è in pole position nella certificazione “Covid Free”. Marchio Covid Free: una marcia in più per il rilancio del turismo?

Il Portogallo è già partito con la campagna per rilanciare il turismo di qualità. E tra gli strumenti messi in campo anche una nuova linea di marchio. L’ente del turismo del Portogallo ha infatti messo in piedi una strategia di comunicazione indirizzata ai turisti e incentrata sul marchio: “Clean & Safe”

Per dirla più semplicemente, una sorta di bollino di qualità che, da qui a un anno, contraddistinguerà strutture ricettive e servizi che seguiranno scrupolosamente il protocollo, a garanzia della salute. Quindi i cavalli di battaglia su cui il Portogallo ha inteso puntare ,in questa nuova stagione turistica, sono: Igiene e Sicurezza. Vediamo quindi come il marchio Covid Free puo’ essere una marcia in più per il rilancio del turismo.

Quali garanzie per il turismo

Tra i requisiti per essere autorizzati all’uso del marchio: l’implementazione nelle aziende di un protocollo che garantisca elevati standards di igienizzazione. Il fine ovviamente resta sempre quello di evitare rischi di contagio. Per cui, più saranno le procedure dispiegate sul territorio per mettere in sicurezza i vari impianti balneari e strutture ricettive, più sarà incentivato l’afflusso di turisti amanti del “Bel Paese”.

Quindi una volta che le varie strutture avranno dato corso ai protocolli, partirà la campagna stampa sui siti delle istituzioni locali e delle stesse strutture ricettive. Una certificazione di qualità di sicuro interesse anche per agenzie viaggi e tour operators che giornalmente si trovano alle prese con pacchetti vacanze da vendere.

Come si sta muovendo l’Italia

Tale certificazione, a garanzia di un ambiente di qualità, sta a cuore anche in Italia. Il tutto però sembra ancora fermo ai blocchi di partenza. Qui si sta pensando a marchi del tipo “Covid Free” o anche “Covid Free City”. Due gemelli diversi con una costante in comune: il concetto di “Covid Free”, ovvero senza Covid. Tra le realtà fino ad ora maggiormente sensibili all’iniziativa: la città di Sorrento, la costiera ligure, ma anche le isole pontine di Ponza e Ventotene. Con la variante, in quest’ultimo caso, del marchio “Fever Free”, ovvero senza febbre. Iniziative che per il bene del turismo italiano ci si augura, possano vedere la luce in tempo utile per la stagione turistica ormai alle porte.