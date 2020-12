Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le cucine straniere affascinano e intimoriscono coloro che si approcciano alle loro ricette. Un po’ per pregiudizio, un po’ per la difficile reperibilità degli ingredienti, molto spesso queste ricette somigliano alle nostre per la preparazione.

Il manzo alla bulgara, un’esplosione di sapore in bocca è una di queste ricette.

Il sapore particolare del manzo unito alle foglie di vite bagnate dal vino farà sussultare gli ospiti accorsi a cena.

La ricetta è un ottimo modo di preparare un piatto unico e la sua preparazione in una sola pentola rende la cottura ancora più facile.

Vediamo come realizzare un ottimo manzo alla bulgara.

Ingredienti

900 gr di fettine di manzo;

300 gr di riso;

300 gr di cipolline;

3 carote;

250 gr di funghi;

15 foglie di vite fresche (in alternativa 15 foglie di insalata);

1 bicchiere di vino rosso;

250 gr di pomodori pelati;

1 cucchiaino di prezzemolo tritato;

1 foglia di alloro;

olio e burro qb.

Tagliare a pezzettini le fettine di manzo, andranno tagliate a cubetti. Sbucciare le cipolline, pelare le carote e tagliarle a tocchetti come la carne. Pulire quindi i funghi e farli a pezzettini come le carote. Lavare le foglie di vite o le foglie di insalata e levarne il picciolo (se si tratta di foglie di vite).

Rosolare la carne con un filo d’olio e una noce di burro, quindi bagnarla col vino e mettervi i pomodori tritati e l’alloro. Coprire la teglia e far cuocere per un’ora, bagnando di quando in quando con l’acqua. Aggiungere quindi le cipolline e tutte le verdure. Far cuocere per circa 10 minuti.

Sistemare quindi le foglie di vite sulla carne. Sulle foglie adagiarvi il riso condito con le spezie. Coprire il riso con altre foglie di vite.

Far cuocere a fiamma bassa per circa 25 minuti.

La nostra carne alla bulgara è dunque pronta per essere portata in tavola.