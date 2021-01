Riuscire a rendere i nostri balconi sempre accoglienti e ordinati è molto difficile. Soprattutto nei mesi invernali durante i quali la cura di questi spazi esterni passa in secondo piano.

Nei periodi dell’anno in cui tendiamo a vivere meno questi spazi, si rischia di far diventare i nostri terrazzi e i nostri giardini dei ripostigli.

Tutto ciò che non entra più in casa automaticamente e molto spesso viene riposto in balcone.

In realtà anche la cura degli spazi esterni è molto importante per chi ama avere la casa pulita e sempre in ordine.

Inoltre in vista della primavera e dell’estate è utile cominciare a sistemarli e decorarli per riuscire a goderseli il più possibile.

Perciò vediamo insieme come mantenere il balcone sempre verde e suggestivo con questi accorgimenti.

Da dove iniziare

Iniziamo sbarazzandoci di tutto ciò di cui possiamo fare a meno.

Gettiamo tutti quegli scatoloni pieni di oggetti che ormai non utilizziamo più da tempo.

Spazziamo e puliamo quanto più possiamo.

Andiamo ora a decorare e arredare il nostro balcone per renderlo accogliente e piacevole.

Se c’è lo spazio necessario potremmo ad esempio riempirlo comprando un tavolino e qualche sedia da posizionare nell’angolo più adeguato.

In questo modo, quando le temperature ce lo concederanno potremo sfruttarlo per cenare o pranzare all’aperto.

Se il balcone è molto esposto, un consiglio è quello di abbassare i tendoni e rendere il tutto più intimo.

Una gran bella figura possono farcela fare inoltre le piante e i fiori da balcone.

Come arredare il balcone

C’è chi, non avendo il pollice verde, preferisce arredare con piante finte che riescono a dare un’idea di verde senza faticare troppo.

Per chi invece ama le piante le più consigliate sono le sempreverdi, le rampicanti e le arbustive.

Le sempreverdi ad esempio resistono molto bene a qualsiasi temperatura e hanno bisogno di poche attenzioni.

Ma il miglior accorgimento per rendere sempre verde il nostro balcone è l’edera posizionata su tutta la ringhiera.

Possiamo scegliere di acquistare quella vera ma anche quella sintetica fa la sua bella figura.

Possiamo trovarla in tutti i negozi specializzati in comodi rotoli. Andrà posizionata aiutandosi con il fil di ferro per lasciarla sempre ben adesa alle nostre ringhiere.

In questo modo il nostro balcone sarà sempre molto accogliente e ordinato.

Ecco perciò svelato come mantenere il balcone sempre verde e suggestivo con questi accorgimenti.