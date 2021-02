Mani secche: ecco la terapia d’urto per ammorbidirle. Cinque rimedi casalinghi svelati da Noi del Team Beauty di ProiezionidiBorsa. Impiegano ingredienti naturali che offrono un risultato veloce e piacevole.

Il potere antiossidante dell’olio di cocco

L’olio di cocco è un potente antiossidante, ricco di sostanze emollienti e idratanti. Massaggiare sulle mani per una o due volte al giorno, fino a completo assorbimento. Va fatto dopo un maniluvio tiepido con l’aggiunta di un pizzico di bicarbonato, ottimo anche per la cura quotidiana dei denti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Olio di oliva e burro

Le frizioni con olio di oliva e burro sono uno dei rimedi più semplice e più veloci che possiamo applicare alle nostre mani, arrossate dal freddo improvviso e screpolate dal vento. I massaggi si fanno con olio o burro intiepiditi in un pentolino, una volta al giorno, lasciando poi che tutto venga assorbito naturalmente dalla pelle.

Impacchi d’avena, miele e glicerina

Gli impacchi d’avena e miele sono un toccasana per le mani. L’avena riesce a trattenere particelle d’acqua per trasmetterle all’epidermide delle mani. E il miele ha tante proprietà nutrienti ed emollienti. Bisogna frullare l’avena con un cucchiaio di miele e due gocce di glicerina, che si acquista in erboristeria. Tenere in posa per una decina di minuti e poi sciacquare copiosamente con acqua tiepida.

Mani secche, ecco la terapia d’urto per ammorbidirle

Tra gli altri rimedi casalinghi ad alto impatto, ci sono anche gli impacchi sul dorso della mano a base di gel di aloe vera e rosa canina. Ma non dimentichiamo di utilizzare un’altra sostanza “no cost” se viviamo in famiglia. Si tratta del grasso del brodo di manzo. Invece di finire in pattumiera, può essere frizionato a lungo sulle mani screpolate. Lasciar agire qualche minuto e poi sciacquare. Ammiriamo ora l’effetto davvero sorprendente di queste cure di bellezza sulle nostre mani.