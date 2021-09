Si avvicina ormai la fredda stagione e le basse temperature spesso contribuiscono a rendere le mani ruvide e particolarmente secche. Oltre al fastidioso effetto antiestetico, la pelle disidratata causa anche prurito e la formazione di piccole e dolore ferite sui palmi. Un simile fenomeno, spesso multifattoriale, si potrebbe evitare con l’impiego di particolari attenzioni e dei trattamenti che talvolta si possono eseguire tra le mura domestiche. Mani secche e screpolate finalmente ammorbidite con un formidabile trucco casalingo degno dei migliori trattamenti estetici.

Perché adottare le precauzioni necessarie?

Attualmente, la cura della propria pelle è diventata una priorità per tutte quelle persone che utilizzano spesso prodotti per la pulizia e l’igienizzazione. Detergenti, gel sanitari e detersivi per la casa talvolta possono irritare o semplicemente rinsecchire la pelle. Per questo motivo è sempre utile adottare le precauzioni necessarie in base al prodotto e il dosaggio adeguato. Ai fattori chimici, in questo periodo dell’anno si aggiungono anche i primi freddi a minacciare la morbidezza della pelle. Se da un lato c’è ancora chi cerca di rimediare ai talloni screpolati e spaccati, dall’altro c’è chi mostra una pelle delle mani più sensibile. Come rimediare ad un simile problema?

La pelle può manifestare problemi che talvolta vanno ben oltre la superficiale disidratazione o screpolatura. In un precedente articolo abbiamo ad esempio illustrato che il prurito alla pelle potrebbe essere l’avvisaglia di un particolare tumore. In quest’ottica, anche per quanto riguarda le mani è sempre utile chiedere ad un esperto se si tratta di un semplice problema estetico o altro. Nel caso di una semplice skincare, la scienza ci mostra che esistono diversi prodotti naturali che possono aiutare a reidratare efficacemente la pelle.

Come dimostra una review scientifica, gli oli vegetali hanno delle ottime proprietà antinfiammatorie e antiossidanti sulla pelle. Ecco perché un impacco a base di simili prodotti potrebbe far tornare le mani morbide come quelle di un bambino. Chi ama dedicarsi alla cura del corpo con trattamenti fatti in casa, può facilmente reperire un po’ di olio di mandorle dolci, oppure di cocco o di oliva. Tutto quello che si deve fare è detergere e asciugare bene le mani. Successivamente applicare sulla pelle uno di questi olii e indossare dei guantini di cotone a protezione. Tenere in posa per circa un’ora, magari mentre si guarda un film, e successivamente eliminare le quantità in eccesso. L’olio, grazie alle sue proprietà, è in grado di donare nuova elasticità alla pelle rendendola morbida e liscia. Effettuando questo impacco secondo le proprie esigenze, si potranno ottenere mani davvero belle e curate.

Approfondimento

