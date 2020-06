Altro che soldi dal Governo. Secondo uno studio della Cgia, 9 Pmi su 10 non hanno chiesto nulla per il coronavirus. Mani nei capelli per il prestito perchè l’87% non l’ha chiesto. I possibili fruitori di questi aiuti di Stato del Cura Italia e Liquidità sono 5460000 tra imprenditori e liberi professionisti. A tirare le somme in base ai dati consegnati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Fondo di garanzia hanno presentato domande 715776 tra imprese e professionisti. Parliamo di una richiesta di finanziamenti per 41 miliardi di euro.

Ma di chi è la colpa?

Addossare le colpe alle banche e al Fondo di garanzia non è giusto. E’ vero che ci sono stati ritardi nella formulazione delle istruttorie ma a conti fatti lo strumento ha suscitato pochissimo interesse.

La domanda che si sono fatti tutti

Ogni piccola impresa in Italia ha debiti verso la banca in media per 100mila euro. Indebitarsi ulteriormente non conveniva per risolvere i problemi di liquidità. La strada del finanziamento a tasso agevolato è stato accantonato.

Come aiutare le imprese

I fatturati sono in caduta libera, far fronte alle esigenze quotidiane è arduo. Come aiutare le imprese si chiedono in molti? Nei prossimi mesi estivi le piccole aziende non avranno a disposizione la liquidità necessaria per far fronte alle esigenze di ogni giorno. Da ottobre sarà un vero caso economico: non ci sarà la forza di rimanere aperti e gli effetti occupazionali preoccupano.

Dove scivoleremo in questa situazione

Facciamo i dovuti scongiuri ma in questa situazione si scivola verso la deflazione. Parliamo di un progressivo calo dei prezzi dei beni e dei servizi. Non lasciatevi ingannare: non è positivo se i prezzi scendono i consumatori ci guadagnano. Le famiglie non avendo soldi non acquistano per le minori disponibilità economiche. I fattori negativi sono anche per i commercianti: quel poco venduto non dà importarti margini di guadagno. Sono giustificate le Mani nei capelli per il prestito perchè l’87% non l’ha chiesto.