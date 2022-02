Mani e piedi gonfi, macchie sulla pancia e grasso eccessivo nel collo potrebbero dipendere dal cortisolo e da questa malattia invalidante

Quando si crea una infiammazione nei surreni cioè nelle ghiandole che si trovano appena sopra i reni potrebbe esserci una secrezione ormonale eccessiva che potrebbe causare diversi problemi.

Queste secrezioni potrebbero riguardare il cortisolo cioè l’ormone dello stress che crea un aumento di zuccheri nel sangue nel momento in cui l’organismo si prepara ad affrontare una minaccia.

Solitamente il cortisolo viene prodotto durante alcune ore del giorno. In questo caso il livello in circolo rimarrebbe più alto del dovuto fino a quando il pericolo per l’organismo è passato.

Mani e piedi gonfi, macchie sulla pancia o affaticamento possono essere dei segnali di una produzione eccessiva di questo ormone. Ma anche sintomi più difficili da interpretare come grasso eccessivo sul collo, aumento di peso non giustificato o lesioni alla pelle possono dirci che è necessario effettuare indagini approfondite.

Ormone dello stress

Non dobbiamo giungere a conclusioni affrettate e preoccuparci più del dovuto. Questi disturbi potrebbero essere presenti anche in caso di un microadenoma di cui deve essere indagata la natura. I microadenomi potrebbero avere una propensione a crescere oppure a rimanere stabili e la risonanza magnetica è in grado di darci questo tipo di informazione. Se si ha una secrezione di prolattina solitamente la cura farmacologica aiuta a limitarla e contribuisce a ridurre l’adenoma e in alcuni casi a farlo sparire.

Quando l’adenoma secerne ACTH stimolando la produzione di cortisolo da parte del surrene si parla di malattia di Cushing. Non è una patologia molto diffusa ma nemmeno da sottovalutare perché potrebbe portare alla formazione del tumore ipofisario. In questi casi la cura consiste nell’asportazione dell’adenoma in quanto le terapie farmacologiche con cui bloccare la sintesi di ACTH sono in via di sperimentazione. I casi più gravi possono portare all’esportazione del surrene.

Mani e piedi gonfi, macchie sulla pancia e grasso eccessivo nel collo potrebbero dipendere dal cortisolo e da questa malattia invalidante

L’ipofisi è una ghiandola endocrina posta alla base del cranio. Ha dimensioni molto piccole ed è considerata la ghiandola più importante del nostro organismo. È collegata infatti all’ipotalamo cioè la parte del cervello che gestisce i rapporti con il sistema endocrino e la produzione di ormoni.

Il funzionamento dell’ipofisi è determinato dagli ormoni prodotti dall’ipotalamo e la stessa ghiandola produce ormoni che influenzano l’attività di altre ghiandole. Tra queste ci sono quelle surrenali che incidono sul funzionamento del metabolismo.

Infatti oltre alla produzione di cortisolo anche quella di aldosterone potrebbe verificarsi in presenza di adenomi e in questo caso a essere influenzati sarebbero i livelli di sodio e potassio.

Il primo risulterebbe trattenuto più del necessario e il secondo espulso attraverso i reni provocando un aumento della pressione arteriosa.

Tra le malattie del sistema endocrino, il morbo di Cushing è una delle patologie per cui l’INPS attraverso valutazione del quadro clinico potrebbe riconoscere l’invalidità.

A seconda della gravità dello stato di salute verrà stabilita la percentuale di invalidità e la relativa indennità.