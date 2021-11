Con l’arrivo dell’inverno, le parti del nostro corpo esposte agli agenti atmosferici, possono risentire delle basse temperature. Ciò accade, alla pelle del viso e, in particolare, delle labbra e a quella delle mani. Accade, infatti, che il freddo provocando la vasocostrizione, faccia ridurre l’apporto di sangue che irrora i tessuti. Da qui, l’alterazione della pelle che diventa secca e ruvida e, a volte, anche squamosa. Nei casi peggiori, potrebbero comparire spaccature ed eritemi o chiazze rossastre, oltre che geloni, questi ultimi concentrati soprattutto sulle mani.

Non solo dermatiti, ma mani e labbra screpolate, dovuti all’arrivo imminente del freddo, si contrasterebbero efficacemente così. Anzitutto, la prima banale regola è quella di coprirsi bene, preservando le parti esposte del corpo, delle intemperie. Inoltre, un rimedio molto antico per per contrastare i geloni, è il decotto di sedano. In alternativa, altrettanto efficace è strofinare delle fettine di rapa e di rafano sui geloni.

Contro le dermatiti da freddo, molto frequenti soprattutto in chi ha la pelle delicata, si potrebbe ricorrere ai seguenti rimedi. Efficaci sono gli unguenti a base di burro di karité, oppure creme emollienti ed antinfiammatorie. Inoltre, bisognerebbe evitare lavaggi troppo frequenti, con detergenti aggressivi, che hanno l’effetto di fomentare e aggravare la dermatite.

Altra soluzione consigliata è quella di utilizzare integratori alimentari ricchi di vitamine, sali minerali e acido alfa linolenico. Quest’ultimo è contenuto nell’olio di canapa, che si utilizza nella misura di 3 cucchiaini al giorno, massimo. Esso garantisce un equilibrato apporto di omega 3 e omega 6 indicati contro: dermatite atopica, eczemi e dermatiti irritative. Infine, per contrastare la secchezza della pelle, che è l’anticamera della dermatite da freddo, è molto utile bere abbondante acqua. In più, non bisogna dimenticare di mangiare frutta di stagione, ricca di antiossidanti.

Specifici rimedi naturali per le labbra

Con particolare riguardo alle labbra, tra le numerose sostanze efficaci, troviamo il burro di karité e gli oli vegetali. Tra questi ultimi ricordiamo: l’olio di avocado, di Argan, di germe di grano, di borragine, di mandorle dolci o di oliva. Questi rimedi varranno a scopo preventivo. Se, invece, le labbra hanno già subito un certo screpolamento, occorre rifarsi a sostanze cicatrizzanti, che accelerino la guarigione delle lesioni. In questo caso, saranno utili: l’iperico, propoli, olio di tea tree o la calendula, dalle proprietà riepitelizzanti e antibatteriche.

Comunque si consiglia di fare molta attenzione e di rivolgersi ad un medico specialista anche quando si utilizzano rimedi naturali per non rischiare di rovinare la pelle in maniera grave.