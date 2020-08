Mani da star, tutti i segreti di Madonna e Julia Roberts. Il detto “le mani sono il biglietto da visita di una donna” non è mai stato tanto vero. Le nostre mani che si posano per ore sulle tastiere di pc e tablet, grazie allo smartworking obbligatorio, non ci guadagnano certo in ringiovanimento. Piegare continuamente le dita porta a uno stiramento e un invecchiamento precoce del dorso. Anche l’esposizione ai blue ray dello schermo, aumenta la comparsa di antiestetiche macchie. Dunque, più che una “visit card”, ormai le mani sono una spietata “identity card” della nostra età. Ecco oggi, con gli esperti di salute e benessere di ProiezionidiBorsa, gli accorgimenti da provare prima di decidere interventi più o meno invasivi.

Mani da star, tutti i segreti di Madonna e Julia Roberts

Le star del cinema e dello spettacolo si occupano con molta costanza delle proprie mani. Non prendono mai il sole sul dorso, per cominciare. E poi provano ogni tipo di rimedio possibile, prima di passare alle iniezioni di collagene ed elastina per rimpolpare il dorso. Che, tuttavia, già dopo i 40 anni sperimentano. Poi passano al mini-lifting delle mani, che non costa troppo caro, come la quattordicesima di una commessa. Ed è quasi invisibile. Ma può fare molto per chi con le mani e il viso ci lavora e ha bisogno di non marcare troppo la differenza.

Le top spender in creme e cosmetici miracolosi

Affidarsi a una buona crema può essere utile, soprattutto se si ha la costanza di applicarla ogni giorno. Anche gli impacchi settimanali fanno il loro dovere, soprattutto per mantenerle morbide e giovani. Tra i prodotti più efficaci, “Miracle Broth”, crema ideata dal fisico aerospaziale Max Huber, prodotta da La Mer e amatissima da Jennifer Lopez e Madonna. La usano soddisfatte anche la regina dei talk show americani Oprah Winfrey e la top model Kate Moss. Contiene alghe, estratti antiossidanti, vitamina C, vitamina B12 e vitamina E, olio di agrumi, olio di eucalipto, girasole e germe di grano. La stilista Victoria Beckam, la top model Elle Macpherson e la cantante Miley Cyrus sono le “vip addict” della crema “Eight our” di Elizabeth Arden. Contiene fave di tonka, vaniglia e mimosa. L’attrice Uma Thurman, invece, preferisce il siero islandese BioEffect.

Le star che massaggiano risparmiando

Mani da star, tutti i segreti di Madonna e Julia Roberts. La protagonista del premiatissimo Notting Hill, Julia Roberts, risparmia al massimo, invece. Mette le mani a bagno nell’olio di oliva una volta alla settimana per rinforzare le unghie e nutrire il palmo. Idem l’attrice Halle Berry, la quale fa uno scrub sul dorso con il bagnoschiuma e i fondi di caffè. Altre star sfregano le mani con un impacco di patata e yogurt. Oppure massaggiano con olio di macadamia e avocado.