Mangiare zuccheri senza correre rischi è possibile? Ecco cosa dice la scienza. Tutti noi abbiamo dei piccoli sogni nel cassetto. Alcuni sono ambiziosi, riguardano il lavoro o il futuro per esempio. Altri invece, sono più quotidiani, e a tratti possono anche sembrare superficiali. Ma siamo sicuri che uno di questi piccoli sogni è proprio quello di poter mangiare zuccheri senza far correre rischi alla propria salute. Insomma, siate onesti, chi non lo ha mai sognato? Avere in dispensa dolci in quantità da poter mangiare senza preoccuparsi sarebbe davvero meraviglioso! In realtà, uno studio ha dimostrato che è possibile mangiare zuccheri senza correre rischi. Ecco cosa dice la scienza.

L’University of California, a Los Angeles, ha condotto uno studio sugli zuccheri da assumere. La ricerca ha condotto a un risultato sorprendente. L’acido docosaesaenoico, il comune Dha, riuscirebbe a ridurre gli effetti negativi dello zucchero sul corpo. Si tratta di un acido grasso omega-3 che ci permetterebbe di assumere zuccheri in tranquillità!

Mangiando alimenti come le uova o il pesce, il corpo riesce a rendere lo zucchero assunto durante la giornata meno dannoso per l’organismo.

Come ridurre i rischi dello zucchero?

Si sa che le conseguenze di un uso eccessivo di zuccheri sono tante. Il diabete, l’obesità, problemi di pressione sanguigna sono solo alcuni tra questi. E, perché no, aggiungiamo anche tutti i problemi che un consumo eccessivo di zuccheri può causare all’estetica. Pensate solo a quanti brufoli possono venirvi sul viso dopo un’abbuffata di zuccheri! Ecco perché lo studio dell’Università della California spiega come assumere gli zuccheri in sicurezza.

Si tratta di abbinare i cibi nel modo corretto. Quando sapete di mangiare molti dolci, cercate di abbinare a pranzo e cena degli alimenti ricchi di omega-3. Volete quindi cioccolata al latte o una fetta di torta come dessert? Benissimo, allora assicuratevi di avere del salmone in frigo da consumare durante la giornata. In questo modo la vostra salute sarà al sicuro, e potrete concedervi qualche sfizio dolce in più!