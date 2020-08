La diffusione delle bufale alimentari sul web è ormai sempre maggiore. I meno esperti nell’uso della rete non sono sempre in grado di capire a quali notizie e fonti affidarsi e, di conseguenza, di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. In fondo non è difficile tingere uno scritto di finta autorevolezza in maniera tale da trarre in inganno chi legge e spingerlo a credere al suo contenuto. Nella maggior parte del casi ciò avviene anche grazie all’adozione di un linguaggio apparentemente scientifico, ma in realtà pieno di inesattezze.

Nei primi mesi del 2020 si è spesso sentito del consiglio di eliminare completamente le uova dalla propria alimentazione. Secondo chi sosteneva e tutt’oggi sostiene ciò, il consumo di uova (a priori dalla loro effettiva quantità) aumenterebbe il rischio dell’insorgere di alcune malattie. In questo caso non si parla strettamente di una bufala alimentare, ma di un’inesattezza propagandata con toni allarmistici, anche se si è effettivamente dibattuto a lungo sull’argomento.

Quindi, nel seguente articolo la redazione di Proiezionidiborsa cercherà di rispondere alla domanda: mangiare uova fa male?

La risposta

Sembra che il consumo di un uovo al giorno non aumenti il rischio di incidenza di malattie cardiovascolari ed ictus come si era invece creduto in precedenza. Lo dice uno studio scientifico condotto dal team di ricercatori del Population Health Research Institute (Phri) della McMaster University e dell’Hamilton Health Sciences, in Canada.

I dati presi in considerazione sono quelli di tre studi che hanno coinvolto 177 mila persone provenienti da 50 Paesi diversi. Di queste, 146 mila erano sane e 31 mila affette da malattie cardiovascolari.

I ricercatori ne hanno osservato le abitudini alimentari e ne hanno dedotto che non vi sia alcun rischio di salute associabile al consumo di un uovo al giorno.

Mangiare uova fa male? La moderazione è la chiave!

In linea di massima è evidente, come spesso accade, come la risposta alla domanda stia nel mezzo. Infatti, eliminare completamente le uova dalla propria dieta sarebbe un eccesso di cautela perfettamente evitabile! La cosa migliore è consumarne con moderazione: non più di una al giorno.

Sembra che in passato la commissione EAT – Lancet abbia consigliato il consumo di sole 1,5 uova alla settimana, ma lo studio scientifico citato ha invece confermato che mangiare più uova è invece utile agli individui con una dieta di ”scarsa qualità a causa del basso reddito”.