L’Epifania tutte le feste porta via, eppure non ci si stanca mai di una bella fetta di torta soffice e gustosa. E se il dolce in questione è anche tipico della tradizione e molto apprezzato, l’intento di resistere alla prelibata pietanza è ancora più complicato. Inoltre, le ricette alle mele fanno affiorare alle mente ricordi di un tempo lontano e sono molte le famiglie italiane che hanno deciso di tramandare le preparazioni ed i segreti dei grandi classici alle nuove generazioni.

Dopo un paio di settimane di grandi pranzi e deliziose cene di Natale, è arrivato il momento di mantenersi più leggeri. E dunque, bisogna rinunciare al dessert? Assolutamente no! Ecco, ad esempio, una versione light della più tradizionale torta di mele.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) 3 mele rosse;

b) 90 g di albumi che corrispondono circa a 2 albumi;

c) 125 g di yogurt, possibilmente alla vaniglia ( per una versione ancora più leggera, preferire yogurt senza zucchero);

d) 60 g di miele di acacia;

e) 90 g di farina di riso;

f) 1 cucchiaio di lievito per dolci;

g) polvere di cannella q.b.

Mangiare una squisita torta di mele senza ingrassare, ecco il segreto degli chef! Procedimento

Per preparare una torta “fit” alle mele, il primo passo è quello di lavare, sbucciare e tagliare le mele a fette. Inserirle in una ciotola e condirle con una spolverata di cannella.

In un’altra ciotola versare gli albumi e montarli a neve, aggiungere anche lo yogurt ed il miele. Amalgamare gli ingredienti e unire la farina di riso poco alla volta. Infine, aggiungere il lievito e mescolare ancora per qualche istante.

Prendere una teglia e rivestirla da carta da forno, poi versare l’impasto e con l’aiuto di un cucchiaio livellarlo. A questo punto, disporre le mele schiacciandole anche all’interno dell’impasto. L’ultimo passaggio prevede una cottura, con forno già caldo, alle temperatura di 180°C per circa 45-60 minuti. Una volta cotta, far intiepidire la torta e servirla anche senza la solita spolverata di zucchero a velo. Il risultato sarà sorprendente.

Se “Mangiare una squisita torta di mele senza ingrassare, ecco il segreto degli chef!” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Cominciare l’anno alla grande con una torta di mele speciale e veloce, consigliatissima dalla nonna“.