È largamente diffusa la credenza secondo cui eliminare il glutine dai nostri pasti sia un metodo alternativo per dimagrire. È vero che mangiare senza glutine fa dimagrire? Approfondiamo oggi questo argomento, per capire i vantaggi e gli svantaggi di questa teoria.

Eliminare il glutine dalla nostra alimentazione, significa eliminare cereali come l’orzo, il farro, la segale, il frumento e tutti i suoi derivati. Per le persone affette da celiachia, eliminare questi alimenti è obbligatorio. Ma per gli altri, seguire una dieta senza glutine fa bene all’organismo? Mangiare senza glutine fa dimagrire?

Scopriamo oggi la verità su questo tipo di dieta, prima di iniziare a farla davvero.

Gluten free: i pro e i contro

Non pensate che eliminando dalla nostra alimentazione il glutine, e quindi pane, pasta, pizza, biscotti e dolci, non soffrendo di nessun tipo di celiachia possa servirci a dimagrire.

Sicuramente il vantaggio di eliminare questi alimenti è eliminare alimenti contenenti carboidrati e zuccheri.

Ma per chi non soffre di celiachia è importante inserire anche questi alimenti. Secondo quantità dettate da un nutrizionista specializzato se si vuole intraprendere un percorso di dimagrimento.

I prodotti cosiddetti gluten free non nascono per far dimagrire. Pr questo è bene tenere presente che se mangiamo ad esempio del pane senza glutine, non stiamo automaticamente mangiando un prodotto dietetico.

Se infatti elimino dal mio organismo una certa tipologia di cereali, sostituendoli con altri quali ad esempio il riso, il mais, il grano saraceno, il miglio, l’amaranto, la quinoa, sto comunque inserendo dei cereali nel mio organismo. Per questo motivo, non posso aspettarmi una riduzione di peso solo perché sostituisco alcuni cereali con altri.

Qual è allora il beneficio di una dieta gluten free?

Seguire una dieta gluten free aiuta senz’altro il nostro intestino. Questo perché eliminerebbe alcune delle infiammazioni, che comportano tra l’altro gonfiore intestinale, intestino pigro etc.

In qualità di Esperti del team di Proiezionidiborsa vi consigliamo sempre prima di iniziare una dieta, di rivolgervi ad uno specialista. Mai seguire diete fai da te!

