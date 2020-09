La felicità la si costruisce e ottiene anche partendo dalla tavola e da quello che mangiamo. Siamo abituati dai latini che mens sana in corpore sano e quindi che il corpo e la mente sono abbinati fra di loro in modo molto stretto. La mente sta bene se il corpo è in sintonia e viceversa. Ci sono studi recenti infatti che dimostrano che mangiare sano rende più felici oltre che a far stare meglio in salute. Una sana alimentazione fa mantenere anche il peso in equilibrio, fa dormire meglio e apporta benessere psicologico. A queste conclusioni sono arrivati i recenti studi di Felice Jacka dell’Università di Melbourne in Canada. “Il cibo influenza il nostro umore” e una dieta fatta di agnello, cereali, frutta, manzo e verdure mostrava effetti più benefici sulla mente e sul benessere psichico rispetto ad alimenti come dolci, hamburger, pane bianco, patatine e zuccheri.

Cosa mangiare per ottenere questo risultato? Ecco secondo un panel di esperti un elenco di cibi da introdurre nella propria dieta quotidiana e da non far mai mancare sulla nostra tavola.

Mangiare più fibre ed esse si trovano nelle verdure a foglia verde, che sono anche ricche di sali minerali e vitamine. Le fìbre si trovano anche nella pasta ma meglio preferire le verdure.

Evitare gli zuccheri, caramelle e dolci. Esporsi al sole per aumentare l’apporto della vitamina D e consumare spesso verdure come la bietola, broccoli, cicoria, cavolo riccio, formaggi, uova, pesce e salmone .

Si raccomanda di bere pochi caffè. Variare fra pasta, carne, verdure ogni giorno e non usare oltre due cucchiai di olio al giorno per cucinare e condire. E’ importante mangiare anche ogni giorno della frutta secca ad esempio, mandorle, noci e nocciole e semi di zucca. Sono alimenti ricchi di sali, vitamine ed Omega 3.

Dato l’importante apporto di magnesio, minerali e potassio si consiglia di mangiare una banana al giorno.

Bere spremute di agrumi che attraverso la vitamina C rinforzano le difese immunitarie. Mangiare il cioccolato fondente che non contiene grassi e zuccheri. Infine vanno inserite nella dieta le spezie come cannella, cumino, curcuma, pepe, peperoncino zenzero, Esse sono antinfiammatori ed antiossidanti.

Analizzando gli studi citati poc’anzi abbiamo imparato quindi che la felicità è anche questione di pancia oltre che di testa!