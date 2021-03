Quando si parla di frutta secca non possiamo fare a meno di parlare delle mandorle. queste sono le regine tra gli alimenti ricchi di vitamine e sali minerali, fondamentali per un giusto funzionamento del nostro corpo. Grandi fonti di proteine e fibre, le mandorle, sono un cibo che stupisce per la molteplicità dei suoi effetti benefici e vengono anche consigliate per dimagrire. Vediamo allora in questo articolo perché mangiare questo superfood ogni giorno fa miracoli per la nostra salute.

I valori nutrizionali

Prendendo come base la dose giornaliera consigliata, eccone di seguito i valori nutrizionali:

a) 6 grammi di proteine;

b) 3,5 grammi di fibre;

c) 2.5 grammi di carboidrati;

d) 14 grammi di grassi (di cui 9 monoinsaturi);

e) il 32% della RDA di manganese;

f) il 37% della RDA di vitamina E;

g) il 20% della RDA di magnesio.

Tutti i benefici delle mandorle

La dose giornaliera consigliata di mandorle, o RDA (Racommended Daily Allowance) è di circa 30 grammi, la quantità minima per godere di tutti i benefici di questo alimento. Tra i vari effetti delle mandorle c’è quello di proteggere le cellule nel nostro corpo dall’ ossidazione. Il maggior quantitativo di antiossidanti è contenuto poi nella buccia, che quindi non andrebbe mai rimossa. Le mandorle inoltre tengono a bada la glicemia, sono infatti perfette per chi soffre di diabete. Riducono la pressione sanguigna, grazie ai loro alti livelli di magnesio e sono inoltre fonte di colesterolo buono. Inoltre grazie alla presenza di vitamina E migliorano la salute della pelle e riducono il rischio di malattie cardiache. Infine riducono anche il senso di fame e, grazie al loro alto contenuto di proteine e fibre, sono ottime come snack quando si fa una dieta.

Ecco allora perché mangiare questo superfood ogni giorno fa miracoli per la nostra salute.

