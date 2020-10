Uno dei sette cereali più prodotti al mondo e dalle mille proprietà benefiche, nonché un’ottima colazione. Ecco in poche parole che cosa sono i fiocchi d’avena. Se poi si è interessati a scendere nel dettaglio, allora bisogna ricordare che i fiocchi d’avena si ottengono dalla parte più preziosa dell’avena: il chicco. Solitamente, vengono trattati con il vapore per poi essere lasciati ad essiccare. La loro forma tipica si ottiene grazie ad una pressurizzazione tra due rulli. Quelli più grandi sono comunemente noti col nome di muesli. Ed ecco perché mangiare questo superfood a colazione trasforma miracolosamente il nostro corpo.

Proprietà nutrizionali

A questo punto molti si chiederanno perché i fiocchi d’avena hanno poteri miracolosi? La risposta è semplice: i fiocchi sono delle incredibili risorse di nutrienti. Per prima cosa, sono dei carboidrati complessi. È proprio per questo che sono molto consigliati per la colazione: forniscono molta energia a lungo rilascio e a basso indice glicemico. I fiocchi d’avena sono poi ricchi di proteine e rappresentano un ottimo alimento per una dieta equilibrata.

Ma non è finita qui: sono anche un concentrato di vitamine indispensabili (oltre che di proteine). In particolare, i sono ricchi di vitamine del gruppo B, di vitamina K e di vitamina E (dalle innumerevoli proprietà antiossidanti). Oltre alle vitamine, mangiando fiocchi d’avena, faremo anche il carico di sali minerali (ferro, magnesio, calcio, potassio, fosforo, rame, zinco, manganese e selenio).

Mangiare questo superfood a colazione trasforma miracolosamente il nostro corpo

Grazie ai nutrienti di cui sono ricchi e alle proprietà per cui sono famosi, i fiocchi d’avena apportano numerosi benefici al nostro corpo. In primo luogo, sono degli ottimi alleati contro il colesterolo cattivo (LDL). Poi, come si diceva anche prima, essendo dei carboidrati complessi, saziano a lungo e aiutano molto se l’obiettivo è la perdita di peso. Infine, poiché sono ricchi di fibre, facilitano la digestione e fanno bene allo stomaco.

