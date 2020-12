Detox è la parola d’ordine con cui indichiamo alcuni alimenti o una dieta completa, con il chiaro fine di disintossicare l’organismo. Il senso di disintossicare consiste nella necessità di eliminare tossine e sostanze non necessarie dal corpo, spesso provenienti da un cattivo regime alimentare. Esiste una buona quantità di questi cibi che non fanno che migliorare l’organismo. Mangiare questi cibi aiuta a disintossicare il corpo da tossine e cattiva alimentazione.

Ecco la lista dei cibi detox

In pole position si hanno il finocchio, i broccoli, i carciofi, lo zenzero, le carote e varie tipologie di semi come quelli di lino. Questi sono alcuni degli alimenti che aiutano il nostro organismo a espellere tutto ciò che può essergli nocivo.

Spesso protagonisti di drastiche diete, dette appunto detox: veri regimi alimentari più o meno restrittivi in fatto di alimentazione. Il consiglio è sempre quello di non eccedere nelle diete; anche solo consumare qualcuno di questi alimenti periodicamente è certamente di grande giovamento al nostro corpo.

Altri alimenti detox sono poi le mele, i cereali, l’aloe, alcuni legumi come le lenticchie e anche l’acqua, elemento detox per eccellenza. Si tratta di alimenti che nascondono anche una miriade di proprietà benefiche per il benessere psico-fisico. Poi limone, bacche di Goji, ananas, aglio e avocado. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di consumarli singolarmente o combinando più alimenti detox fra loro.

Perché è importante assumere alimenti detox

Mangiare questi cibi aiuta a disintossicare il corpo da tossine e cattiva alimentazione, è chiaro. Ma perché è importante un regime alimentare che li contenga tutti? Innanzitutto per migliorare il proprio benessere fisico e psichico: corpo e mente vanno di pari passo, è cosa certa. Seguendo un regime alimentare comprensivo di questi alimenti, si possono risolvere problemi come il gonfiore addominale o l’incapacità di perdere peso pur seguendo diete assai drastiche.

Ciò significa assumere buone quantità di fibre, combattere la ritenzione idrica, migliorare il funzionamento del fegato e combattere la stitichezza. Molti benefici anche in tema di colesterolo e di metabolismo e, in genere, la loro assunzione svolge un’importante funzione antinfiammatoria e antibatterica.

Non è forse una mole di motivi soddisfacente per iniziare a inserire cibi detox nella propria dieta?