I mesi di giugno, luglio e agosto sono considerati dalla maggior parte delle persone come il periodo più bello dell’anno. Infatti è tempo di vacanze, di esplorazione e di relax. Però anche questo lasso di tempo non è scevro dei suoi problemi. Ci sono infatti tutti i malesseri e i problemi di salute che derivano dalle alte temperature. Per contrastare questi ultimi però c’è un rimedio molto semplice da applicare: una corretta alimentazione. Infatti mangiare questi alimenti in estate fa veramente bene all’organismo perché sono ricchi di acqua, fibre e di vitamine. Scopriamo quali sono quelli consigliati.

I consigli per stare bene in questa stagione

Prima però vediamo quali sono i suggerimenti da applicare quando il termometro si alza. Il primo sicuramente è evitare di uscire all’esterno nelle ore più calde e avere una buona refrigerazione nelle stanze. Per questo motivo è bene investire sugli infissi e fare dei piccoli cambiamenti per isolare gli interni. Uno dei più semplici consiste semplicemente nel tirare giù le tapparelle quando non si è in casa in modo da creare un ambiente più rinfrescante. Poi è anche meglio evitare di usare elettrodomestici che emettono calore e che consumano energia.

Mangiare questi alimenti in estate potrebbe essere garanzia di salute e benessere dato che combattono la disidratazione e sono ricchi di sali minerali

Nell’alimentazione invece ci sono alcune accortezze da seguire. La più importante è mantenersi idratati. Quindi l’ideale è bere almeno un litro di acqua al giorno e assumerne altra tramite la frutta e la verdura. Gli esperti di Humanitas suggeriscono di prediligere quelli del nostro periodo. Quindi via libera all’anguria, al melone, alle zucchine, alle insalate di vario genere e ai cetrioli. Tutti questi esemplari si possono anche gustare all’interno di deliziosi frullati, ma è necessario non esagerare dato che assumere troppa frutta potrebbe portare ad incamerare un eccesso di zuccheri.

Cosa invece evitare

È meglio invece lasciare perdere gli alcolici, la caffeina e le bibite zuccherate. Queste aumentano il senso di calore e portano anche alla perdita di liquidi. Nel caso dei cocktail le dosi consigliate sono non più di un drink al giorno per le donne e al massimo due per gli uomini. Tutte queste bevande però fanno incamerare delle calorie inutili e prive di nutrienti che possono incidere in eccesso sul fabbisogno energetico della giornata.

