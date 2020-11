La paura di mangiare troppi latticini attanaglia tutti. Perché magari sono difficili da digerire o perché molte persone si scoprono intolleranti. Ma inserire la mozzarella nella nostra dieta non solo è un bene per la salute, ma anche per la pelle. Vediamo perché.

Tipi di mozzarella e nutrienti

Esistono due tipi principali di mozzarella, la vaccina e la bufala. La prima è anche chiamata fior di latte e viene realizzata dal latte di mucca. Mentre la seconda viene dal latte di bufala. La più famosa è sicuramente la mozzarella di bufala campana D.O.P.

Il fior di latte è leggermente meno calorico della mozzarella di bufala. Ma entrambe hanno il calcio tra i nutrienti principali. Si sa, i latticini contengono molto calcio ottimo per la salute delle ossa.

Mangiare questa prelibatezza per avere una pelle splendida

Ma la mozzarella è fantastica per combattere la pelle secca. Infatti tutti i latticini in generale, se mangiati con moderazione, nutrono la pelle. La rendono più elastica e visivamente più luminosa.

Questo perché la mozzarella ha un grande apporto di vitamine. Non solo calcio, potassio e magnesio, ma contiene anche vitamina B2, B6 e B8. Queste vitamine hanno numerosi benefici. La vitamina B6 aiuta a combattere le impurità. La vitamina B2 fa rilasciare al corpo l’energia che gli serve. E la vitamina B8 stimola la produzione di collagene e favorisce l’idratazione delle cellule.

Per questo motivo i latticini vengono anche usati nei centri benessere per alcuni trattamenti. Pensiamo al latte di capra o di asina.

Se ci si preoccupa per la dieta, basta non superare una porzione consigliata. Che in genere è di circa 50gr due volte a settimana. Senza esagerare. Ovviamente in caso di intolleranze, meglio consultarsi con il proprio nutrizionista.

Mangiare questa prelibatezza per avere una pelle splendida è la soluzione. I benefici portati dalla mozzarella alla nostra pelle saranno subito evidenti. Un’idea per mangiare la mozzarella in questo periodo è un’insalata con verdure di stagione. Un pasto veloce e nutriente, anche per la nostra pelle.