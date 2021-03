Quando decidiamo di perdere peso uno dei primi passi da compiere probabilmente è quello di mangiare meno. Anche se può sembrarci difficile, si tratta in realtà di qualcosa di semplice se si sa come fare. Mangiare meno è possibile con questi tre accorgimenti semplici ma geniali. Infatti si tratta di piccoli trucchi davvero facilmente attuabili e che richiedono uno sforzo quasi minimo. Scopriamo quali sono.

La tavola

Noi italiani amiamo abbondare e le nostre tavole spesso sono piene di cibi differenti che ci tentano anche quando abbiamo finito il nostro piatto. È facile intuire che una tavola ricca non è un sicuramente un alleato della dieta. Cosa dobbiamo fare allora?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Cerchiamo di apparecchiare la tavola in modo semplice e minimalista, con solo gli elementi necessari per il nostro pasto. Eliminiamo quindi tutti gli elementi in più, come per esempio il pane, che diventa irresistibile per fare la scarpetta con il sugo della pasta. In questo modo riusciremo a concentrarci solo sul nostro piatto, evitando così di mangiare più del dovuto.

La dimensione dei piatti

Proprio i piatti sono un altro elemento a cui fare estrema attenzione. Infatti a seconda della dimensione dei piatti la nostra percezione delle porzioni può nettamente cambiare. Si tratta di una semplice illusione ottica che però può risultare davvero deleteria per il nostro girovita. Quali piatti dobbiamo usare quindi?

Dobbiamo preferire i piatti di piccole dimensioni. Infatti quando usiamo quelli grandi spesso attorno alla nostra porzione rimane dello spazio vuoto. Proprio vedere questo spazio vuoto ci fa sembrare piccola la porzione di cibo e per questo rischiamo di riempire di più il piatto. Inoltre usando piatti grandi abbiamo la sensazione di mangiare meno. Per questo è preferibile usare piatti più piccoli, così che le porzioni ci sembrino più grandi e anche la nostra mente pensi di aver mangiato di più.

I cibi e la dispensa

Mangiare meno è possibile con questi tre accorgimenti semplici ma geniali. Quando parliamo di cibo possiamo dividere gli alimenti in due grandi categorie. La prima comprende i cibi salutari e altamente sazianti. La seconda invece comprende i cibi processati, poco sazianti e che stimolano l’appetito (come biscotti, merendine, gelati, patatine, ecc.). Questi cibi come è facile intuire sono deleteri per la nostra dieta. Se possibile è meglio evitare di comprare gli alimenti della seconda categoria. Se però li abbiamo già in casa o comunque non riusciamo proprio a farne a meno cerchiamo di nasconderli. Infatti durante gli attacchi di fame è più facile mangiare quei cibi che vediamo vicini a noi. Mettiamo quindi in posti facilmente raggiungibili per esempio la frutta, mentre nascondiamo e mettiamo in posti difficili da raggiungere i cibi poco sazianti.