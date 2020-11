Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La nori è l’alga è la più conosciuta in Occidente. Questa viene largamente utilizzata nella preparazione del sushi, per esempio, per i piccoli involtini maki. Gli amanti di questi piatti mangiano quindi l’alga nori spesso senza neanche rendersene conto.

L’alga nori usata nel sushi fa parte del genere Porphyra e viene consumata già dal 533-544 d.C. in Cina. Come mangiare l’alga nori per far bene all’organismo? Oggigiorno, è possibile trovarla in commercio sotto forma di foglietti sottilissimi pronti per l’utilizzo. Se non si ama il sushi è possibile anche usarla in altre ricette per sfruttare le proprietà benefiche di quest’alga.

La coltivazione e la lavorazione

Questo tipo di alga viene coltivato in acqua in condizioni controllate in Cina, Giappone e Corea. Coltivate su reti sintetiche, le alghe nori vengono raccolte e lavate in mare prima di essere lavorate. L’alga deve passare attraverso un particolare processo per ottenere i fogli di alga nori che tutti conoscono per il sushi.

Le alghe nori vengono tritate finemente e ridotte in una poltiglia molto densa. Quindi vengono stese in strati sottilissimi in riquadri appositi appoggiati su una stuoia di bambù. I riquadri vengono tradizionalmente lasciati seccare al sole, anche se negli ultimi anni li si mette in grandi forni. Così si ottengono i famosi fogli di alga nori, pronti per essere utilizzati in cucina.

Mangiare l’alga nori per far bene all’organismo

Come già attestato da uno studio del 2003, l’alga nori contiene numerosi nutrienti utili per il nostro corpo. Tra questi, la taurina è presente in grandi quantità. Questo elemento aiuta il fegato a funzionare correttamente ed è un ottimo alleato nel prevenire la formazione di calcoli biliari.

L’alga nori è anche ricca di vitamina A e vitamine del gruppo B. Tra queste, la vitamina A è benefica sia per la pelle sia per la vista. Anche minerali come il manganese, lo zinco, il rame e il selenio sono presenti nell’alga nori e sono importanti per il nostro metabolismo. Inoltre, lo iodio contenuto nelle alghe, nori compresa, è essenziale per il corretto funzionamento del nostro organismo, soprattutto se si abita lontani dal mare.