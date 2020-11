Poche calorie, tanta acqua e tante vitamine e sali minerali. Dalla vitamina A alla C, e passando per il potassio, calcio, fosforo e magnesio. Sono queste le principali proprietà nutrizionali della rapa bianca. La cui radice è caratterizzata, con una nota piccante, da una polpa che è succosa e pure dolciastra. Ecco allora come mangiare la rapa bianca di stagione grande alleata della dieta con queste 2 ricette leggere. Dal risotto alla rapa bianca alle rape bianche in padella.

Mangiare la rapa bianca di stagione grande alleata della dieta con queste 2 ricette leggere

Risotto alla rapa bianca: il riso alla rapa bianca è un primo piatto gustoso e delicato che, cosa che non guasta, richiede pure pochi ingredienti. Nel dettaglio, supponendo di preparare 4 porzioni abbondanti, servono 400 grammi di riso, 1 rapa bianca, 2 foglie di rapa bianca, 1 cipolla, formaggio parmigiano grattugiato e sale quanto basta.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Passando alla preparazione, la rapa dopo essere stata pulita e lavata deve essere tagliata a pezzettini, mentre le foglie devono essere tritate. Nel frattempo, il brodo vegetale è stato scaldato, mentre è stata fatta rosolare la cipolla tritata finemente. Aggiungere la rapa e le foglie al soffritto e poi il riso da far tostare per un paio di minuti.

A questo punto aggiungere il litro di brodo vegetale un mestolo alla volta e cuocere facendolo assorbire fino a quando il riso non sarà pronto. Spegnere, aggiungere abbondante formaggio parmigiano, mescolare bene e servire a tavola subito caldo dopo aver aggiustato il risotto alla rapa bianca con un pizzico di sale.

Rape bianche in padella: piatto veloce e gustoso, e pure ottimo come contorno. Le rape, lavate, sbucciate e tagliate a rondelle, infatti, devono essere cotte in padella con olio, sale e pepe. Cucinando a fiamma media, facendo rosolare le rape e spegnendo solo quando queste saranno diventate morbide e dorate. Si tratta di un contorno gustoso per accompagnare per esempio non solo i secondi piatti a base di carne, ma pure un mix di formaggi con pane fresco.