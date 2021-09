Il tumore allo stomaco ha origine dalla proliferazione irregolare di cellule che avviene nella mucosa gastrica. È un tipo di tumore molto diffuso ma meno rispetto a quello che colpisce il seno, e si sta espandendo sempre più nella popolazione americana. Le cause trovano fondamento nell’alimentazione, nel fumo di sigaretta e nell’abuso di bevande alcoliche, oltre che nell’eredità genetica.

Curare la propria alimentazione, dunque, è di fondamentale importanza. Lasciando da parte la familiarità delle malattie, quasi tutte le malattie e le patologie sono provocate da un regime alimentare scorretto. Mangiare spesso cibi contenenti grassi e zuccheri potrebbe causare seri problemi di salute come il diabete, l’ipercolesterolemia, che a loro volta provocano altri tipi di problemi. Ricordiamo l’infarto o il cancro, appunto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Proprio per questo è essenziale determinare un piano alimentare sano ed equilibrato che coinvolga tutti i macronutrienti necessari all’organismo. Proteine, carboidrati, lipidi e fibre non devono mai mancare poiché sono tutti fondamentali per il benessere psico-fisico di ogni persona.

Alimenti che potrebbero causare il tumore allo stomaco

Tra gli alimenti che potrebbero provocare questo tipo di tumore si annoverano, come anticipato, grassi, zuccheri, amidi. In generale, non si intende solo i dolci, le merende, l’alcol, la frittura, ma anche l’affumicatura, cibi sotto sale e salumi. Fondamentalmente, tutti quegli alimenti trattati. Abusare di questi alimenti è sbagliato non solo per il tumore allo stomaco ma anche per altri tipi di tumore e per altri problemi.

Mangiare di più questi alimenti proteggerebbe dal tumore allo stomaco secondo la scienza

Ciò che dovremmo fare è seguire la classica dieta mediterranea, nella quale sono inseriti i macronutrienti descritti poc’anzi. Inserire nel proprio piano alimentare la carne rossa, la carne bianca, il pesce, le verdure, la frutta, la pasta, il pane, le uova e i latticini. Tutto dipende dalle giuste quantità. Per esempio, la carne rossa andrebbe consumata una volta a settimana, così come si dovrebbero mangiare 2 uova una volta a settimana. Frutta e verdura andrebbero consumate tutti i giorni ma attenzione a pesare la frutta. Via libera, invece, al pesce azzurro e per quanto riguarda i formaggi e i latticini, sarebbero da preferire quelli magri e poco stagionati.

Ma mangiare di più questi alimenti proteggerebbe dal tumore allo stomaco secondo la scienza: quegli alimenti che contengono molte fibre. Gli esperti, infatti, sostengono che consumare in maggiori quantità la frutta e la verdura, soprattutto quella di stagione, sarebbe una mossa vincente. Ma le fibre si assumono anche attraverso i cereali integrali. Ciò significa che sarebbe meglio optare per pasta e pane integrali. Non solo lo stomaco, ma si proteggerebbe anche il colon-retto.

Alimenti ricchi di fibre

Oltre ai cereali integrali, contengono una buona quantità di fibre anche i legumi, la frutta secca e la frutta essiccata. Tra la frutta, si annoverano le mele, le pere e le banane che troviamo tutto l’anno. Mentre tra la verdura le carote, le melanzane, i finocchi, i broccoli, i funghi che sono proprio di settembre.