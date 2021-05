Ad una manciata di giorni dalla fine del mese di maggio, è tempo di scoprirsi pian piano, facendosi accarezzare dalle temperature sempre più miti e piacevoli. La primavera è la stagione della rinascita e del rinnovamento. In questo periodo, il desiderio collettivo di benessere si diffonde rapidamente in moltissime case degli italiani.

E una domanda si fa sempre più ricorrente: – “Cosa posso mangiare senza ingrassare?”

A questo quesito rispondono i nutrizionisti che suggeriscono una dieta equilibrata con prodotti di stagione. E i dolci?

Senza esagerazione, anche il dolce è concesso. Dunque, per chi vuole deliziare amici e parenti con una torta di mele davvero sofficissima, si consiglia questa ricetta, disponibile qui.

Tuttavia, chi gradisce la frutta e non può proprio resistere alla bontà del dessert a fine pasto, può anche mangiare di gusto una strepitosa e profumatissima torta di mele senza sentirsi in colpa grazie alla ricetta più in voga del momento.

Ingredienti

a) 4 mele, possibilmente le Golden Delicius;

b) 3 uova;

c) 22 g di stevia;

d) 150 ml latte scremato;

e) 270 g farina integrale;

f) succo di un limone;

g) 2 cucchiai di lievito per dolci;

h) aroma all’anice e un pizzico di cannella.

Procedimento

Tagliare due mele a dadini e posizionarle in una ciotola con il succo di limone.

In una ciotola lavorare le uova con la stevia, possibilmente con l’aiuto delle fruste elettriche. Versare a filo il latte, poi setacciare la farina e aggiungerla al composto. A questo punto aggiungere gli aromi.

Infine, setacciare il lievito e unire agli altri ingredienti. Subito dopo, unire anche le mele e mescolare tutto con cura.

Prendere una tortiera, foderarla con carta da forno e versare il composto. Con la mela avanzata all’inizio, tagliarla a fettine e decorare velocemente la torta. Infornare, con forno già caldo, a 180° per 40 minuti. Ed ecco come mangiare di gusto una strepitosa e profumatissima torta di mele senza sentirsi in colpa grazie alla ricetta più in voga del momento.