Mangiare senza avere l’incubo della bilancia è un sogno ad occhi aperti per molte persone. Soprattutto, considerando una società come quella moderna, legata alla potenza dei social network che alla velocità della luce propongono continuamente modelli e canoni estetici ben precisi. Oltre alle mode e alle tendenze, è opportuno anche pensare ad un piano alimentare con i giusti valori nutrizionali per vivere meglio e in modo più sano. E se durante le festività natalizie non si è potuto fare a meno di panettoni, dolci e dolcetti ricchi di creme e calorie, adesso è il momento di ridimensionare l’apporto calorico giornaliero.

E dunque, mangiar sano significa rinunciare ai dolci e alle colazioni buone e gustose? Assolutamente no! In circolazione, infatti, sono molteplici le ricette che associano alla bontà e la leggerezza. Come questi biscotti di albumi. Facili da preparare, soffici e gustosi. Una delizia per il palato senza sensi di colpa.

Ingredienti

a) 2 albumi;

b) 80 g di zucchero semolato;

c) 50 g di olio di semi;

d) 280 g di farina tipo 00;

e) 8 g di lievito per dolci;

f) 100 g di cioccolato fondente.

Mangiare biscotti senza sensi di colpa grazie alla ricetta del momento. Procedimento

Prendere una ciotola e inserire gli albumi e lavorare con lo zucchero per qualche minuto, mescolando energicamente con un cucchiaio. Versare l’olio. A questo punto, setacciare la farina e unirla al composto. Aggiungere anche il lievito. Infine, unire i pezzetti di cioccolato fondente. Prendere l’impasto e formare tante piccole palline. In una teglia, ricoperta di carta da forno, riporre i biscotti e infornare con forno già caldo. Far cuocere alla temperatura di 180° per circa 15 minuti circa. Una volta cotti, i biscotti sono pronti per essere gustati senza rimpianti. Buoni e leggeri, da provare!

