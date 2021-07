Ci sono delle vacanze che ci rimangono impresse per sempre non solo per mare e scenografie bellissime ma anche per come abbiamo mangiato. Non dimentichiamoci che siamo italiani è quindi la cucina è sempre un criterio di giudizio per noi fondamentale. Non siamo come molti stranieri che si accontentano di mangiare così così pur di spendere poco. Noi giustamente essendo ben abituati cerchiamo sempre di mangiare bene ed ecco perché quando siamo all’estero andiamo spesso in crisi. Ecco dove mangiare benissimo e rilassarsi completamente in una meta italiana low cost meno famosa.

Mangiare benissimo e rilassarsi completamente in una meta italiana low cost meno famosa

Parliamo di San Felice Circeo in provincia di Latina e paese che vanta una storia antichissima che si mescola alle fiabe e al mito. Raccolto all’interno della sua cinta muraria, questo meraviglioso paese ospita moltissimi siti archeologici e artistici. Con una posizione meravigliosa a strapiombo sul mare, senza considerare la bellezza del suo vicino parco nazionale. Ma per chi ama la cucina San Felice Circeo è la meta perfetta per abbinare la cucina di mare con quella tipica laziale. Se torneremo da qui con qualche chilo di troppo, pazienza e vorrà dire che ci metteremo a fare un po’ di jogging.

Dal mito di Ulisse alla torre dei Templari

In questa zona gli appassionati di storia e mitologia troveranno davvero tutto per divertirsi. Dal mito di Ulisse che qui secondo il poeta Omero avrebbe conosciuto la famosa maga Circe fino alla meravigliosa torre dei Templari, soldati ancora oggi avvolti dal fascino del mistero. Ma troveremo anche spettacolari torri di avvistamento, palazzi nobiliari e addirittura l’antica acropoli costruita dai Circei come roccaforte difensiva del loro insediamento.

Le spiagge tra sabbia e rocce

Detto dell’ottima cucina e dell’arte qui presenti, non dimentichiamoci il meraviglioso litorale di San Felice Circeo. Troveremo meravigliose spiagge di sabbia alternate ad affascinanti rientranze tra rocce e scogliere. Potremo scegliere tra spiagge libere e stabilimenti balneari molto attrezzati per una vacanza davvero meravigliosa e a prezzi contenuti.

