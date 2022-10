Mangiare a casa da soli a pranzo e a cena e i vantaggi

Cosa mangiare quando in casa non c’è niente? Cosa avere sempre in casa da mangiare? Ma oltre a queste domande, oggi ci chiediamo i piatti da mangiare a casa da soli: uno dei temi più in voga del momento.

Molte persone sono alla ricerca di ricette veloci per una persona ma anche di sapere cosa mangiare a cena senza una compagnia. Cucinare con quello che si ha in casa? Anche, non ci si arrangia solo insieme ad altre persone.

Quindi, cosa mangiare se si è a casa da soli non solo a colazione? In particolare, vedremo ricette e piatti per pranzo e cena. Anche se cucinare a casa da soli non sempre ci piace poiché vogliamo cose veloci e non abbiamo molte idee. Ecco dei piatti da fare subito per pranzo e cena.

Organizzare in anticipo i pasti della settimana

Una soluzione interessante è il cosiddetto meal prep. Si tratta di un metodo che consente di suddividere i pasti della settimana e prepararli in anticipo. Da pochi anni a questa parte, è una pratica sempre più diffusa che aiuta a mangiare più volte in modo equilibrato, organizzato e veloce.

Usare i fornelli ogni giorno? Proprio no, con questa modalità si può cucinare solo una volta a settimana per preparare pranzi e cene per ogni giorno. Come? Nel weekend, come nella domenica del fine settimana, si possono preparare esattamente 7 pranzi e altrettante cene da mettere a disposizione per la settimana. Si conserveranno in contenitori nel frigorifero.

Scopriamo cosa mangiare a casa da soli

Mangiare da soli non è triste con le ricette per una persona. Quando abbiamo voglia di cucinare possiamo preparare colazione, pranzo e cena giornalmente e fare ricette buonissime. Per la colazione è necessario mangiare un frutto, dei biscotti, ma anche lo yogurt per nutrirsi bene e in modo sano e con ingredienti genuini.

A pranzo si prediligono cose calde, mentre, a cena piatti freddi e leggeri. Insalate di ogni genere e diverse tra loro sono ottime per la cena, come anche il carpaccio. Fare ricette veloci è il sogno di tutti. Per cui, a pranzo in casa da soli possiamo mangiare pasta aglio e olio, super immediata.

A seguire: pasta pomodoro e basilico, carbonara e pasta con legumi. A cena, si può sicuramente fare qualcosa di ancor più veloce. Una buonissima bruschetta oppure un piatto di carne squisito, come il vitello al sangue con olio, sale, pepe, rosmarino e limone.

La lista non finisce qui ma vediamo anche i benefici e perché mangiare da soli

Meglio soli che male accompagnati? È così che dice il detto. Ma in tanti pensano che mangiare a casa da soli a pranzo e a cena fa male ma in realtà ha dei benefici. Il primo è che non c’è bisogno di fare conversazione con qualcuno.

Inoltre, possiamo lasciare svagare la mente gustando il sapore della pietanza, è più facile e meno faticoso e si può decidere il proprio piatto senza mettersi d’accordo con qualcun altro, godendosi la compagnia di sé stessi. Magari, senza sentire rumori di altri che masticano. Oppure, un altro vantaggio è il fatto di non aspettare per forza chi è più lento a finire il piatto.

Mangiare a casa da soli? È possibile con delle pietanze gustose e fuori dal comune, idee veloci e sfiziose, ricette della nonna molto facili, per prenderci cura di noi stessi.

Dunque, ecco una lista esaustiva di idee di pietanze che vanno bene come piatti unici, in sostituzione al primo e al secondo, per l’intera settimana e diversi dal solito.

Per pranzo

Zucchine ripiene di pane e fagioli;

Vellutata;

Insalata greca;

Piadina;

Parmigiana di patate;

Caprese;

Omelette.

Per cena

Bruschette con verdure e formaggio;

Panino con hamburger;

Pizza;

Zuppa;

Torta salata;

Frittata;

Peperoni ripieni di carne.

Poi, è importante ricordare che mangiare da soli fa riflettere. È un momento tra noi e il cibo ed è la cosa più bella del Mondo.

