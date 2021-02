Ormai tutti sappiamo che una dieta sana è una dieta equilibrata che include tutte le tipologie di alimento. Frutta e verdura sono alla base, e poi ci sono cereali, carne, pesce, latticini, uova, oli, erbe, bevande e dolci. Ma non manca qualcosa? In Italia mangiamo troppo poco questi alimenti ricchi di proteine, fibre, ferro e amido.

I legumi

A questo lungo elenco di tipologie di alimenti manca però una categoria: i legumi. Fagioli, ceci, lenticchie, piselli e fave sono i legumi più conosciuti e più diffusi in Italia. Ogni luogo e ogni regione ha la sua tipologia specifica e spesso sono anche l’ingrediente principale di uno o più piatti tradizionali. Inoltre si tratta di un elemento fondamentale della dieta mediterranea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Nonostante la tradizione e le molte varietà disponibili sul territorio, in Italia si consumano pochi legumi. Infatti in media a testa ne mangiamo una porzione a settimana, quando in realtà la dose consigliata è di tre porzioni. Inoltre sembrerebbe che a mangiarne di più siano gli anziani, mentre quelli che ne consumano di meno sono i bambini.

Perché e come mangiarne di più

Mangiamo troppo poco questi alimenti ricchi di proteine, fibre, ferro e amido. I legumi da soli sono già un piatto unico. Sono ricchi di proteine e sono perfetti per sostituire quelle provenienti dalla carne. Infatti il consumo di carne è ormai esagerato e diminuirlo porterebbe enormi benefici all’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra. Mangiare legumi quindi ci permette sia di mantenere il giusto equilibrio nutrizionale sia di fare bene al pianeta. Inoltre la coltivazione dei legumi è estremamente sostenibile perché questi aiutano a fissare l’azoto del terreno. Perciò con la loro coltivazione la fertilità del suolo aumenta.

Ma come possiamo mangiarne di più? In realtà esistono moltissime ricette gustose e sfiziose, come contorni, minestre e hummus. Usando la farina di legumi possiamo anche cucinare dolci e primi piatti davvero particolari. Proviamo quindi a sperimentare preparazioni golose e diverse, abbinando i legumi a verdure e cereali e magari coinvolgendo anche i bambini.