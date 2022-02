Mangiamo più sano e risparmiamo sulla bolletta del gas con questi trucchi in cucina

La cucina è la passione di praticamente tutte le famiglie italiane.

In particolare, oltre a trattarsi di una passione sana rende felice non solo chi ce l’ha.

Tuttavia, in questo periodo di aumento generalizzato delle bollette e in particolare di quella del gas, questa passione rischia di costare sempre di più.

Infatti, ai fornelli rischiamo di usare il gas troppo a lungo. La soluzione non è naturalmente solo quella di dotarsi di piastre a induzione, perché anche in quel caso rischiamo di consumare comunque troppa energia. Dei trucchetti, però, ci sono.

In particolare, mangiamo più sano e risparmiamo sulla bolletta del gas cercando di conoscere meglio gli ingredienti che trattiamo.

Una storia di coperchi e di pentole

Può essere vero che usare molti coperchi ci spinga a dover pulire molte più cose dopo.

Tuttavia, se usiamo correttamente il coperchio riusciamo a risparmiare costantemente energia. Che si tratti di primi, secondi o contorni, il coperchio non dovrebbe mai mancare. Le eccezioni ci sono e sono rappresentate dai risotti e dalla carne alla brace. Per il resto, usiamo sempre i coperchi.

Allo stesso modo, cerchiamo di posizionare sempre al meglio la nostra padella o pentola sul fuoco. In particolare, le fiamme del gas dovrebbero riuscire a coprire interamente la base delle pentole e delle padelle, per avere una cottura ottimale con il minor uso di gas.

Se la padella è troppo piccola o troppo grande per una postazione dobbiamo spostarla. Riusciremo a rendere molto più efficiente tutto il processo. Infatti, se le fiamme superano la base della padella, avremo una perdita di energia anche importante.

Un altro punto da considerare è il colore delle fiamme. Quando è blu è buon segno, ma quando diventa giallo o arancione potrebbe esserci un problema. Infatti, in questo caso il gas non ottimizza la sua azione. Dobbiamo pulire i bruciatori o chiamare un tecnico che ci risolva il problema.

Mangiamo più sano e risparmiamo sulla bolletta del gas con questi trucchi in cucina

Le pentole e le padelle sono il fulcro della nostra attività in cucina: le usiamo tutti i giorni anche varie volte al giorno. Di conseguenza, spendere un po’ di più per l’acquisto di questi strumenti si rivela una utile scelta anche focalizzata in un’ottica di risparmio futuro.

In particolare, le pentole in ceramica o in acciaio inox sono certamente le più costose ma sono anche quelle che mantengono meglio il calore all’interno. Quindi, ci consentono di risparmiare molta energia e molto gas.

Un ultimo appunto sulle verdure. Quando le cuciniamo dobbiamo ricordarci che questi ingredienti danno il massimo della loro resa con le cotture veloci. In questo modo potremo poi anche spendere meno soldi in gas. Uniamo, così, il risparmio alla salute e al vivere meglio.

