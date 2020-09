Mangia una pera al giorno. Contiene dei benefici che forse non ti aspetti!

Una mela al giorno toglie il medico di torno. Questo detto lo conosciamo davvero tutti. Ce lo ripetono da quando siamo bambini. E noi, per un motivo o per l’altro, siamo abituati a crederci. Ma ti sei mai chiesto se c’è un altro frutto altrettanto valido? Insomma, perché dovremmo mangiare solo una mela tutti i giorni? Ci sono infatti alcuni cibi che potrebbero davvero stupirci. E, solo perché non ne conosciamo tutte le proprietà, non vuol dire che non possano aiutarci! Quindi, noi di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo cambiare questo detto.

La pera è una grande fonte di antiossidanti

La buccia della pera è ricca di fitonutrienti. Queste sostanze apportano al nostro organismo un elevato numero di grassi sani. Ma non parliamo solo della buccia. Anche la polpa, infatti, ha le sue proprietà. Infatti, può avere degli effetti antinfiammatori che non avresti mai immaginato!

Rafforza il sistema immunitario

La pera è ricca di vitamina C. Grazie a questa sostanza, riduce lo stress ossidativo e combatte i radicali liberi. Inoltre, rallenta la mutazione cellulare e ripara i nostri tessuti!

Mangiare una pera al giorno ti aiuterà a prevenire l’invecchiamento della tua pelle! Insomma, un beneficio da non credere!

È una grande fonte di fibre

Ultimo ma non meno importante, la pera è una grandissima fonte di fibre. Dunque, possiamo ricavare tantissima energia da questo alimento! Se segui un’alimentazione sana e fai attività fisica, questo è il frutto consigliato per te. Inoltre, la pera è un frutto con pochissime calorie. Si stima che contenga poco più di 100 calorie. Quindi, davvero, un frutto ottimo per chi sta cercando di perdere peso!

Quindi, che ne pensi? Ti abbiamo convinto? Mangia una pera al giorno. Ecco tutti i benefici che forse non ti aspetti. Si tratta davvero di un frutto formidabile, e noi non possiamo far altro che consigliarlo a tutti! E, inoltre, anche il suo gusto è fenomenale!