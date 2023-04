Mangi troppa carne e vuoi sostituirla con alternative gustose? Prova le 2 ricette vegetariane preferite dalla bellissima Natalie Portman!

Sei stanco di spendere troppi soldi per hamburger vegetali e compagnia bella? Ecco come preparare i 2 piatti più salutari ed economici amati della famosissima attrice.

Una dieta bilanciata è alla base di una vita lunga e sana. Il cibo che mettiamo sotto i denti non deve solo piacerci, ma deve anche donarci tutte quelle proprietà nutritive fondamentali per stare bene. Ultimamente si sta approfondendo sempre di più il discorso che ruota intorno alla carne: fa bene o male? Vegetariani e vegani si schierano a muso duro contro il consumo di questo alimento e prediligono prodotti di origine vegetale.

D’altro canto, gli onnivori rappresentano più del 90% della popolazione italiana, e optano per un’alimentazione che includa anche la carne. A metà tra queste due “fazioni”, però, vige una verità suprema ed essenziale: ogni esagerazione è sbagliata.

Ecco perché, nell’articolo che segue, scopriremo 2 buonissime ricette gustose, fresche e originali con cui ci sazieremo senza dubbio. Sono tra le preferite di Natalie Portman, attrice che per 20 anni ha seguito un’alimentazione vegetariana e che ora è diventata vegana. Queste ricette, oltre ad essere buone, ci aiuteranno anche a risparmiare. A differenza dei prodotti vegetali (come gli hamburger a base di verdure), che ultimamente spopolano e che hanno prezzi non propriamente bassi. Per ognuna di queste ricette, lo assicuriamo, non spenderemo più di 5 euro. Vediamole subito.

Mangi troppa carne e vuoi sostituirla con piatti veloci e gustosi? Ecco 2 ricette squisite ed economiche pronte in 10 minuti!

Chi è ancora convinto che l’alimentazione vegetariana e vegana sia noiosa, probabilmente non ha ancora assaggiato le ricette giuste. Esistono, ad esempio, buonissimi dolci, come il delizioso tiramisù vegano, senza uova e mascarpone. Ne sa qualcosa Natalie Portman, 41 anni, famosissima attrice sposata col coreografo e ballerino Benjamin Millepied e mamma di 2 figli.

Chi ha una vita frenetica in bilico tra casa e lavoro come quella di Natalie, dovrebbe provare le ottime pepite di piselli, ceci e lievito alimentare. Per prepararle, basterà semplicemente cuocere 150 grammi di piselli e altri 150 grammi di ceci cotti. Dopo aver scaldato tutto, potremo versare gli alimenti in un mixer, e qui verseremo un filo d’olio, un pizzico di paprika affumicata e 2 cucchiai di lievito alimentare. Verseremo anche 3 o 4 cucchiai di pangrattato e una patata bollita media, finché l’impasto non sarà lavorabile. Poi prenderemo un cucchiaio di composto per volta e creeremo delle pepite, da passare infine nel pangrattato. Tutto dovrà cuocere in forno per 20 minuti a 180 gradi.

Farro con ciuffi di carote e sedano

Facciamo cuocere 100 grammi di farro in abbondante acqua salata. Nel frattempo dovremo lavare bene i ciuffi delle carote, ottimi per preparare frittate davvero buonissime. Tagliamo, poi, queste parti verdi a pezzi piccoli, esattamente come dovremo fare col gambo di 1 sedano.

Cuociamo al vapore i ciuffi delle carote e il sedano, e poi condiamoli con olio, sale e pepe. Versiamo, poi, tutto nel mixer e frulliamo insieme a un filo d’olio a crudo e a una manciata di pinoli. Avremo, così, ottenuto una sorta di crema morbida, con cui condiremo il nostro farro già cotto. Aggiungiamo un filo di glassa di aceto balsamico e gustiamo. Se mangi troppa carne e vuoi sostituirla, ecco 2 ricette che ti soddisferanno davvero e che preparerai in un batter d’occhio!