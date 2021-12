Nel report del 10 dicembre scrivevamo che i mercati azionari americani erano pronti per ripartire al rialzo. I maggiori indizi in tal senso arrivavano sia dall’analisi grafica che dalla stagionalità.

La settimana ancora conclusasi, quindi, ha visto un rialzo di circa il 4% per i tre principali indici americani. Inoltre per il Dow Jones e per l’S&P500 abbiamo assistito anche a un’inversione di medio periodo. Per il NASDAQ Composite, invece, la conferma dell’inversione non c’è ancora stata, ma potrebbe essere molto vicina. Nel lungo periodo, invece, tutti gli indici sono saldamente rialzisti. Possiamo, quindi, anticipare che manca poco per una ripartenza corale al rialzo dei tre principali indici azionari a Wall Street

Manca poco per una ripartenza corale al rialzo dei tre principali indici azionari a Wall Street: le indicazioni dell’analisi grafica

Time frame settimanale sull’indice Dow Jones

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 10 dicembre a quota 35.970,99 in rialzo dello 0,60% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 4,02%.

Settimana scorsa scrivevamo

La settimana appena conclusasi sembra essere tratta dal perfetto movimento propedeutico all’inversione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno cercato di rompere al ribasso il supporto in area 34.548 senza successo. Settimana prossima, quindi, sarà decisivo per capire che cosa accadrà nel medio periodo.

Con la settimana appena conclusasi non solo il supporto non è stato rotto al ribasso, ma abbiamo assistito a un’accelerazione rialzista che ha portato all’inversione rialzista (linea tratteggiata) con I obiettivo di prezzo in area 36.959,7. A seguire, poi, gli obiettivi si trovano in area 39.912,4 (II obiettivo di prezzo) e in area 42.865,1 (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale inferiore a 34.548 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale sull’indice S&P500

Lo S&P500 (SP500) ha chiuso la seduta del giorno 10 dicembre a quota 4.712,02 in rialzo dello 0,95% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 3,82%.

La tendenza sul time frame settimanale è saldamente rialzista da quando abbiamo avuto un segnale di acquisto del BottomHunter a inizio aprile del 2020. Continua, quindi, la marcia verso il III obiettivo di prezzo in area 5.332,68. Solo su questo livello potremmo assistere o a un semplice ritracciamento oppure a un’inversione di tendenza.

Nell’immediato, invece, solo una chiusura settimanale inferiore a 4.285,74 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire la tendenza al ribasso.

Time frame settimanale sull’indice NASDAQ Composite

Lo NASDAQ Composite (NASDAQ Composite) ha chiuso la seduta del giorno 10 dicembre a quota 15.630,60 in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 3,61%.

In questo caso le quotazioni hanno nuovamente tentato di rompere al ribasso il supporto in area 14.990,5, ma senza successo. Se da un lato, quindi, c’è stata una dimostrazione di forza dei rialzisti, dall’altra non sono stati in grado di ripartire al rialzo come fatto, invece, per il Dow Jones e l’S&P500.

Il livello da monitorare per essere abbastanza certi di una ripartenza al rialzo è area 15.707. Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati dalla linea tratteggiata rossa.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 14.990,5 farebbe precipitare le quotazioni verso gli obiettivi indicati dalla linea continua rossa.

Vista la correlazione con gli altri indici americani e la stagionalità, riteniamo che lo scenario più probabile sia quello rialzista.