In pochissimi la conoscono ma questa è la strada per l’equilibrio di corpo e mente

È risaputo da tempo che l’attività fisica fa bene alla salute. In tanti, però, non si rendono conto di quanto questi benefici influenzino non solo il nostro corpo, ma anche la nostra mente. Per prendersi cura di quest’ultima, negli ultimi anni ha preso piede la pratica della Mindfulness, di cui abbiamo parlato qui. Ora l’azienda Brooks, in collaborazione con il professor di neuroscienze Olivier Oullier, ha coniato un termine che indica una nuova pratica. In pochissimi la conoscono ma questa pratica è la strada per l’equilibrio di corpo e mente, e tutti dovrebbero metterla in pratica sin da subito.

In pochissimi la conoscono ma questa pratica è la strada per l’equilibrio di corpo e mente

Parliamo di Runfulness, ovvero la Mindfulness applicata alla corsa. Gli studiosi hanno osservato l’attività nella corteccia celebrale di alcuni runner, e i risultati sono molto interessanti. L’80% di loro ha infatti mostrato che, dopo la corsa, il livello di stress era notevolmente calato rispetto a prima di iniziare l’attività. Inoltre, 9 su 10 runner hanno dichiarato di avere delle illuminazioni risolutive per la propria vita durante la corsa. Buona parte di loro ha detto di riuscire a raggiungere, correndo, una pace che normalmente non provano. Questo può accadere per alcuni secondi o per alcuni minuti, o comunque finché non sopraggiunge una distrazione a rompere l’armonia.

I consigli per praticare la Runfulness

Per praticare al meglio questa forma di meditazione in movimento, prima di iniziare bisogna fare alcuni semplici esercizi. Ad esempio, bisogna stare in piedi, mettere il pollice nell’ombelico e appoggiare le altre quattro dita sulla pancia. Per dieci minuti bisogna pensare che da questo centro passino aria e respiro. È questa una prima forma di rilassamento. Intanto bisogna dare retta al respiro, e riportarvi la mente ogni volta che se ne allontana. Solo a questo punto si può partire con la corsa, iniziando lentamente e aumentando il ritmo gradualmente.