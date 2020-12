Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo articolo, il Team di ProiezionidiBorsa spiegherà ai Lettori un dolce che alcune madri usano fare quando devono svuotare il frigorifero.

Proprio per questo motivo questo dolce lo chiameremo Mamma mia, il dolce svuota frigorifero perché gli ingredienti usati sono prevalentemente quelli che comunemente abbiamo in frigorifero e che sono in scadenza come uova, yogurt, marmellate aperte e burro.

Ricordiamoci sempre che in cucina occorre usare prodotti di altissima qualità perché quello che mettiamo nelle ricette lo ritroveremo, poi, come prodotto finito.

Per quello che concerne lo yogurt , che noi riteniamo un alimento sanissimo e molto consigliato, è preferibile usare sempre quello bianco intero.

Privilegiamo quello delle migliori marche e, se possibile, meglio realizzarlo in casa con il miglior latte ed i fermenti lattici vivi.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare la torta Mamma mia, il dolce svuota frigorifero:

400 gr di farina 00;

150g di zucchero;

2 tuorli di uova;

½ bustina di lievito per dolci;

100 gr di burro;

1 vasetto di yogurt;

Marmellata secondo la disponibilità.

Il procedimento

Versare la farina setacciata con il lievito in una ciotola, praticare un buco al centro e aggiungervi le uova, il burro, lo zucchero, il lievito e lo yogurt.

Mescolare il composto con una forchetta, non appena sarà tutto incorporato continuare ad impastare a mano fino ad ottenere un impasto liscio, morbido ed omogeneo.

Stendere l’impasto su un foglio di carta da forno e ricavarne un quadrato di circa cm 25X25 e disporvi sopra la marmellata secondo la disponibilità lasciando liberi i bordi.

Avvolgere l’impasto su se stesso ed infornare per 45 minuti nel forno ventilato preriscaldato a 170°.

A fine cottura sfornare, lasciare intiepidire prima di servirlo.

Dopo avervi svelato come fare il dolce Mamma mia, il dolce svuota frigorifero, in qualità di Esperti di Cucina del Team di ProiezionidiBorsa vi consigliamo di gustarlo la mattina da immergere nel latte.

