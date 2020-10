Se amate la pasta fresca, sicuramente avrete avuto modo di gustare i maltagliati. Si tratta di un formato di pasta originario dell’Emilia Romagna, ma oggi diffuso in tutta Italia. I maltagliati hanno una storia curiosa. Il loro nome deriva, infatti, dalla forma irregolare. Originariamente i maltagliati venivano creati usando i “ritagli” di pasta che avanzavano dalle preparazione di formati più nobili, come le tagliatelle.

La preparazione più tipica dei maltagliati è nelle minestre ma possiamo anche cucinarli con sughi di vario genere. Oggi, vediamo la ricetta dei maltagliati con sugo di panna e noci, una ricetta da leccarsi i baffi!

Ingredienti

a) 200 gr di farina;

b) 2 uova;

c) sale q.b;

d) 100 ml di panna da cucina (anche vegetale);

e) 50 gr di noci;

f) olio di oliva q.b;

g) pepe q.b.

Preparazione della pasta

Impastiamo la farina con 2 uova e un pizzico di sale, facciamo attenzione a non far formare grumi. Una volta ottenuto un impasto di una buona consistenza, facciamolo riposare per una trentina di minuti. Poi stendiamo la pasta con un mattarello o con una sfogliatrice. Non preoccupatevi di ottenere un foglio di pasta regolare. Dopotutto, stiamo facendo i maltagliati! Utilizzate una rotella per pizza per tagliare la pasta in pezzi di forma all’incirca romboidale. Spolverateli di farina e metteteli da parte.

Il sugo è semplicissimo

Nel frattempo, prepariamo il sugo di noci. Potete comprare noci già sgusciate o sgusciarle voi stessi. Mettiamo le noci, la panna da cucina, un pizzico di sale, e un filo d’olio in un mixer, e tritiamo il contenuto. Ora, cuociamo i maltagliati in acqua bollente salata per pochissimi minuti. Scoliamo e condiamo con il sugo di panna e noci. Serviamo con una spolverata di pepe. Ora non dovete fare altro che godervi i maltagliati con sugo di panna e noci, una ricetta da leccarsi i baffi!