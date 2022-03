Malinteso o rischio di tradimento da parte di una persona cara ad aprile 2022 per questo segno zodiacale dell’oroscopo cinese

Marzo si sta per concludere. Con l’arrivo di aprile, comincerà il terzo mese lunare dell’anno. Secondo il calendario cinese, l’anno in corso, quello della Tigre d’Acqua, ha avuto inizio il giorno 1 febbraio.

Un segno in particolare potrebbe affrontare un periodo piuttosto burrascoso sia dal punto di vista della salute che della vita privata. Si tratta del Drago, che la tradizione cinese considera il più prestigioso sotto cui nascere. Vi appartiene chi è nato in uno dei seguenti periodi di tempo:

8 febbraio 1940 – 26 gennaio 1941

27 gennaio 1952 – 13 febbraio 1953

13 febbraio 1964 – 1 febbraio 1965

31 gennaio 1976 – 17 febbraio 1977

17 febbraio 1988 – 5 febbraio 1989

5 febbraio 2000 – 23 gennaio 2001

23 gennaio 2012 – 9 febbraio 2013

Il calendario cinese prevede un anno del Drago ogni 12 anni. Il prossimo sarà compreso tra il capodanno lunare del 2024 e quello del 2025. Tutti coloro che nasceranno in un giorno compreso in quel periodo di tempo apparterranno al Drago. Malinteso o rischio di tradimento da parte di una persona cara ad aprile 2022 per questo segno zodiacale. Cerchiamo di capirne di più.

Pugnalata alle spalle in vista o semplice malinteso?

Le stelle non sono completamente chiare sul destino di questo segno. Secondo l’oroscopo cinese, questo tradimento potrebbe arrivare da un collega, da un amico o persino da un familiare stretto o dal partner.

Tuttavia, potrebbe anche trattarsi solamente di un malinteso. D’altronde, nel mese di marzo, il Drago è messo a dura prova dalla necessità di bilanciare vita privata e carriera, con tutti i problemi che questo comporta. Perciò, ad aprile sarà importante dare ampio spazio alla comunicazione con i propri affetti e all’ascolto, onde evitare fraintendimenti e litigi.

Questo segno dovrà dunque tenere gli occhi aperti, ma anche prestare attenzione a non cadere vittima di inutili paranoie, che potrebbero davvero finire per allontanare le persone a cui più si tiene.

Il cambio di stagione di marzo si farà sentire più del solito per questo segno zodiacale, che potrebbe portarsi qualche acciacco anche ad aprile.

Non sarà un buon momento per la salute dei Draghi, che dovranno stare attenti a riposare adeguatamente, seguire una dieta sana e trovare tempo per fare un po’ attività fisica e tenersi in forma. Da maggio in poi, ci saranno miglioramenti da questo punto di vista.

Nel complesso, l’anno della Tigre d’Acqua potrebbe rivelarsi un importante punto di svolta per questo segno zodiacale, purché riesca a sfruttare le occasioni che gli si profilano davanti.

