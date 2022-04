Spesso ci capita di andare dal medico perché stiamo male e di non capire comunque che cosa abbiamo. Gli esami prescritti risultano negativi e lo stato di malessere non va via. Sentirci dire dal medico che non è niente potrebbe essere rassicurante, ma potrebbe anche confonderci.

Quando l’organismo è in difficoltà, i sintomi potrebbero non essere precisi ed è in quel momento che dovremmo fare attenzione. Vivere situazioni di stress prolungato potrebbe avere conseguenze negative se non interveniamo in tempo.

Non sottovalutiamo il problema

È solo stress, continuiamo a ripeterci quando siamo stanchi e nervosi e mal di testa, nausea e spossatezza non ci abbandonano. Continuiamo a soffrire di nevralgie, infiammazioni e dolori generalizzati che non sappiamo spiegare. Sembrano sintomi di qualche malattia o di uno stato influenzale e invece potrebbero essere segnali di un problema che dobbiamo affrontare.

La nostra psiche ha tutti gli strumenti necessari per combattere stress momentanei, i problemi nascono quando le situazioni di disagio sono prolungate nel tempo. Il corpo può reagire con dolori o infiammazioni e ricorrere a medicinali o altri rimedi potrebbe peggiorare lo stato di salute. Con il passare dei giorni potrebbero aggiungersi paure e ansie e la sensazione di sentirsi sopraffatti. Tutti questi segnali ci dicono che è necessario indagare seriamente sulle cause.

Spesso i motivi sono da rintracciarsi nei rapporti famigliari, nel lavoro oppure derivano da un trauma che abbiamo trascurato. Sistema immunitario, apparato digestivo e ciclo sonno veglia potrebbero risentirne. Oltre ai consigli soliti delle persone che tengono a noi, esistono alcune cure specifiche che potrebbero aiutarci nel caso in cui la situazione ci stia sfuggendo di mano.

Mal di testa, nausea e spossatezza potrebbero essere causati da questo disturbo che porta anche ansia e depressione

Condividere le preoccupazioni o fare una vacanza o attività fisica, sono consigli ottimi quando stiamo vivendo un periodo che mette a dura prova il nostro organismo. Dovremmo ricordarci, però, che è il sistema nervoso autonomo a dare all’organismo l’equilibrio necessario per stare bene.

Esistono numerose terapie che agiscono sul sistema nervoso cercando di stimolarlo fisicamente per fargli svolgere al meglio il suo lavoro. Per esempio, agopuntura, chiropratica e mesoterapia. Ma negli ultimi anni, sta trovando diffusione nel nostro Paese un’altra terapia, nata in Germania, e di cui si è parlato poco nonostante l’efficacia.

Si tratta della terapia neurale che, attraverso iniezioni di anestetico in punti specifici, resetta il sistema neurovegetativo dando all’organismo la possibilità di recuperare l’equilibrio smarrito. Non presenta controindicazioni particolari, è paragonabile all’anestesia che facciamo dal dentista. Se non c’è sensibilità al prodotto, le reazioni allergiche sono rare. In ogni caso, prima della seduta viene sempre effettuata un’analisi clinica approfondita sul paziente.

Gli effetti su cefalee, dolori lombari e cervicali possono essere ottimi, i trattamenti vengono ripetuti a distanza di qualche settimana. Per avere informazioni dettagliate possiamo parlarne con il nostro medico di fiducia o con lo specialista che segue il nostro caso.

Lettura consigliata

Mal di schiena, ernia del disco e cervicale potrebbero essere meno dolorose con queste terapie utilizzate anche per tumori e sclerosi multipla