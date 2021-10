Spesso il nostro corpo cerca di parlarci e di mandarci segnali che significano tantissime cose. Infatti, il nostro organismo, macchina perfetta che lavora in totale armonia, quando si trova di fronte a delle difficoltà, prova a richiedere il nostro aiuto in tutti i modi. Soprattutto, quando per esempio facciamo qualche errore a livello alimentare, il fisico cerca di spiegarci che sta subendo alcune conseguenze di queste nostre scelte. Oggi vogliamo parlare proprio di un piccolo sbaglio che alcuni potrebbero commettere e dei sintomi che si potrebbero riscontrare qualora lo si stesse mettendo in atto.

Mal di testa e vampate potrebbero essere semplicemente i segnali di un eccesso di questa vitamina

L’organismo ha bisogno delle vitamine. Ma, quando queste vengono assunte in eccesso, ci avvisa che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Di questo argomento avevamo già trattato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato alcuni sintomi che si manifestano quando assumiamo troppa vitamina B12. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato a cosa potremmo andare incontro se esagerassimo con l’assunzione di vitamina E. Oggi continuiamo su questa scia, concentrandoci stavolta sulla vitamina B3. Infatti, mal di testa e vampate potrebbero essere semplicemente i segnali di un eccesso di questa vitamina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vitamina B3, fondamentale per il nostro organismo ma sempre e solo nelle giuste dosi

La vitamina B3 è una sostanza importantissima per la nostra salute fisica. Infatti, non solo favorisce la respirazione delle cellule, ma aiuta anche la coagulazione del sangue. Inoltre, è fondamentale per il nostro sistema nervoso, per il processo digestivo e protegge la nostra pelle. Si sta parlando, come è facile comprendere, di una vitamina molto importante da assumere. Ma dobbiamo stare attenti alle sue dosi. A dircelo, sono proprio gli esperti. Assumere una quantità troppo elevata di vitamina B3, infatti, potrebbe portarci a soffrire di mal di testa o di dolore che si manifesta precisamente nella parte alta del nostro addome. Inoltre, potremmo ritrovarci a provare spesso una forte nausea, per non parlare delle vampate che accompagnerebbero il tutto.

Dunque, per evitare tutto ciò, Humanitas consiglia un massimo di 14 mg per le donne adulte e di 18 per gli uomini adulti a livello quotidiano. Ovviamente questi sono numeri generici, anche perché alcune persone hanno bisogno di integrare la vitamina B3 in modo differente. Proprio per questo motivo, la prima cosa che dovremo fare sarà quella di consultarci con il nostro medico di fiducia. Esponendogli i nostri dubbi, infatti, potremo capire con lui se stiamo eccedendo con l’assunzione di questa vitamina e, se così fosse, come risolvere il prima possibile la situazione.