Calcio, potassio e magnesio. I 3 minerali forse più famosi e che richiedono spesso la nostra attenzione. La loro carenza ci porta a diversi disturbi, anche stagionali e a contattare il nostro medico. Con l’assunzione di integratori, o, anche una variazione della dieta, per permettere al nostro organismo di tornare in linea con le sue richieste quotidiane. Soprattutto se svolgiamo lavori usuranti e stressanti, sia a livello fisico che mentale. Dopo aver visto questo suggerimento importante per la nostra salute, oggi ci occuperemo di un minerale di cui non si parla quasi mai, eppure basilare per la nostra quotidianità.

Un nome difficile e un ruolo importante

Il molibdeno è un minerale molto importante per le nostre attività di tutti i giorni. Ne parliamo poco e lo sentiamo nominare ancora meno, eppure è basilare per il nostro organismo. Negli alimenti è presente in molti di quelli che portiamo sempre a tavola e per quello è difficile andarne in carenza:

verdure a foglia verde;

legumi;

frutta secca;

latticini;

cacao;

formaggi.

Generalmente con una dieta variata non dovremmo andare né in carenza, né in abbondanza, ma se capitasse anche solo una di queste due cose, potremmo non stare bene.

Mal di testa e tensione ma anche improvvise crisi di nervi potrebbero dipendere dalla mancanza di questo minerale praticamente sconosciuto ma fondamentale per l’organismo

Come ricorda la scienza il molibdeno sarebbe fondamentale per il metabolismo di tutti i carboidrati che assumiamo. Come possiamo capire, quindi interviene tutti i giorni nel nostro organismo, al pari dei “colleghi” più famosi. I problemi maggiori potrebbero derivare dalla sua carenza e potrebbero portare addirittura a:

disturbi mentali;

difficoltà di apprendimento e di memoria;

impotenza;

dolori muscolari e alle articolazioni;

anemia.

Addirittura, come ricorda la scienza, nei casi più gravi anche a un invecchiamento mentale precoce e a probabili danni al cervello.

La natura lo reputa davvero importante

Mal di testa e tensione ma anche improvvise crisi di nervi potrebbero quindi dipendere dalla mancanza di questo minerale così importante. Che, curiosità alla mano, è stato trovato anche sulla Luna. Evidentemente, Madre Natura lo reputa davvero importante. E, a proposito di curiosità, assiema al calcio e al fosforo, il molibdeno sarebbe il migliore alleato della salute e della bellezza dei nostri denti.

