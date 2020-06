Mal di testa e male al collo? Prova questi esercizi per lenire il dolore. Lo smartworking costringe molte persone a passare ore e ore davanti al computer. Ma siamo a casa e non in ufficio, quindi magari non abbiamo una scrivania dell’altezza giusta o una sedia comoda e adatta. Questo può creare una situazione non proprio confortevole per il nostro corpo e i dolori alla schiena, collo e testa possono arrivare in poco tempo. Per non parlare delle sante mamme che durante l’emergenza sanitaria hanno dovuto accudire anche i figli perché asili o scuole erano chiuse. Meriterebbero una statua. Ovviamente anche i papà che lo hanno fatto.

Secondo una ricerca della World Health Organization e pubblicata recentemente sul Daily Mail è emerso come il 72% dei lavoratori soffra di lombalgia a causa dello smartworking. Inoltre, l’utilizzo continuo e scorretto di smartphone e pc prova quello che gli inglesi chiamano tech neck. Il collo è segnato dalla postura tipica di chi vive praticamente col capo chino sullo schermo.

Ma ci sono dei rimedi che possiamo sperimentare a casa

Il primo esercizio di fare è quello di porre i due pollici sulla nuca e massaggiare il collo con dei movimenti rotatori. Un altro è fare tanto stretching. In questo modo andremo ad allungare la schiena e il collo. Per evitare invece il mal di testa è consigliabile distogliere lo sguardo dallo schermo del computer almeno ogni 20 minuti, anche solo per 5 minuti. È inoltre importante sbattere le ciglia per inumidire gli occhi. Lo so può sembrare stupida come cosa, dato che i nostri occhi lo fanno senza che noi glielo diciamo. Ma quando siamo davanti ad uno schermo i nostri occhi tendono a non sbattere le ciglia perché concentrati, quindi è giusto che lo facciamo noi per evitare che gli occhi si secchino.