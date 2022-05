Mal di gola con respiro affannoso e difficoltà a masticare e deglutire non sono solo sintomi del Covid 19 ma anche di questo terribile tumore

A volte, certi disturbi, li sottovalutiamo. Li trattiamo come normali segnali di stagione, senza allarmarci più di tanto. Soprattutto, nei mesi dove è più facile contrarre raffreddori e influenze.

Certo, il Covid 19 ci ha messo in allarme. Almeno, nei primi mesi, la febbre, il mal di gola, il raffreddore, venivano subito associati alla possibilità di aver contratto la malattia. Una sacrosanta prudenza, considerando quante persone ci abbiamo rimesso, purtroppo, la vita. Solo che, così facendo, ci siamo concentrati solo sul virus, rischiando di fare un grosso errore.

Eppure, ogni piccolo sintomo potrebbe essere un’avvisaglia importante. Anche avere degli occhi stanchi ed affaticati con mal di testa, ad esempio, potrebbe essere segnale. Da non sottovalutare perché potrebbe essere indice di una patologia che porta seri problemi di salute.

Se avessimo questi sintomi dovremmo immediatamente andare dal medico

Banalmente, anche lo svegliarsi sempre alle 3 di notte non è casuale, ma conseguenze di un possibile malanno.

Quanto a mal di gola con respiro affannoso e difficoltà a deglutire, potrebbero non essere solo segnali di influenze o, peggio, di virus. Purtroppo, in alcuni casi, sono anche i sintomi associati ad un terribile tumore che, almeno all’inizio, si presenta in quel modo.

Ce lo spiegano bene gli esperti dell’Humanitas. Le sedi di insorgenza possono essere labbra, lingua, pavimento orale, mucose gengivali, palato. Così come la laringe, le cavità nasali, le ghiandole salivari, per citarne alcuni.

Si pensi che circa un tumore maligno su dieci nei maschi deriva proprio da questa zona. Le donne, invece, per il 4-5%. Per questo motivo dovremmo prestare particolare attenzione ai sintomi che potrebbero preannunciare questa patologia. Quelli che, di solito, rappresenterebbero un segnale d’allarme sono il bruciore o il dolore in bocca. A maggior ragione, se associati a ulcerazioni, a volte sanguinanti, che fanno fatica a guarire. Non sono i soli sintomi ai quali dovremmo prestare attenzione.

Se ci si abbassa la voce, non per qualche giorno, ma oltre due-tre settimane, è un cattivo segnale.

Mal di gola con respiro affannoso e difficoltà a masticare e deglutire non sono solo sintomi del Covid 19 ma anche di questo terribile tumore

Anche il respiro affannoso o, in generale, una difficoltà respiratoria, come se avessimo un “ingombro in gola” sono segnali allarmanti. Gli esperti dell’Humanitas sottolineano anche il dolore o difficoltà alla deglutizione con irradiazione ad un orecchio.

Altri sintomi? Tumefazioni del collo laterali (malattia dei linfonodi) o anteriori (ghiandola tiroide). Così come emorragie nasali con ostruzione respiratoria. E anche il mal di testa intenso non va mai sottovalutato.

Sono tutti malesseri che potrebbero segnalare la presenza di un tumore al collo o alla testa. Fondamentale è andare subito dal nostro medico di fiducia che ci prescriverà degli esami appositi. Di solito, si arriva ad una corretta diagnosi attraverso endoscopia, biopsia, esami radiologici.

In caso, purtroppo, di tumore, saranno poi gli specialisti a decidere come intervenire. In genere, il trattamento di prima scelta è la chirurgia.

