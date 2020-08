Mal di denti e mal di testa. In comune hanno la velocità con la quale ci colpiscono e l’effetto devastante sul fisico e sul morale. Sono due dei disturbi che sopportiamo di meno. Se, poi arrivano sul lavoro o in un momento già critico della giornata, facciamoci il segno della croce. Mal di denti improvviso? Ecco i rimedi salutari come uno spicchio d’aglio, suggerito dalla nostra redazione.

Metodi semplici ma efficaci

Poniamo caso di essere a casa e di essere momentaneamente privi di un antidolorifico o un antinfiammatorio. Magari è domenica, o giorno di festa. Che fare? Semplice, ricorrere a dei vecchi, ma sempre efficaci rimedi delle nostre nonne, che il nostro “team benessere” vi ricorda in questo articolo. Ancora una volta ci viene incontro l’aglio. Basterà uno spicchio da tenere per qualche minuto nella zona colpita per ridarci un po’ di sollievo, in attesa di medicine o dentisti. L’aglio, ricordiamo, è uno degli antinfiammatori naturali più potenti della natura, e, anche in questo caso, è in grado di donarci sollievo.

La cipolla e i chiodi di garofano

Mal di denti improvviso? Ecco i rimedi salutari come uno spicchio d’aglio, ma non solo. Anche altri due ingredienti base della cucina mediterranea sono in grado di intervenire alla bisogna. La cipolla cruda passata sulle gengive andrà a contrastare eventuali infiammazioni e infezioni. Molte volte infatti quello che sembra un mal di denti comune, altro non è che una forte infiammazione gengivale, che porta comunque altrettanto disagio. Per le infiammazioni del cavo orale e per gli ascessi, altri disturbi dolorosissimo, ecco i chiodi di garofano. Immersi nell’acqua e usati come collutorio d’emergenza ci aiuteranno a superare la crisi dolorifica iniziale.

Dal West ecco l’whisky

Dal vecchio West un rimedio sempre utile, ma non valido per i bambini: il risciacquo col whisky. Allevia il dolore, disinfetta, ma attenzione a non ingerire, a meno che non si voglia far passare il mal di denti con una bevuta e una sonora dormita! Ricordiamo anche due semplici precauzioni. Sia per il mal di denti che per quello alle gengive, non beviamo o assumiamo alimenti e liquidi troppo caldi o troppo freddi.

