Il trucco è una componente fondamentale nella vita di ogni donna sin da bambina, quando guardava con ammirazione i cofanetti della mamma. Rossetti, mascara, lucidalabbra, ombretti, qualsiasi cosa pur di dare colore e vita al nostro volto.

Ma a cosa serve realmente il trucco? Serve a nascondere alcuni difetti della pelle, a far sembrare gli occhi più grandi o il naso più sottile, ma non solo. Serve anche ad esaltare i punti di forza, come ad esempio una bella dentatura o labbra grandi e carnose.

Le parti del viso che tutti cerchiamo di mettere in risalto sono certamente gli occhi e la bocca, le prime che attirano l’attenzione dell’interlocutore. Facciamo caso a ciò che notiamo quando parliamo con qualcuno: di solito, lo sguardo cade subito sugli occhi. Bene, come risaltarli con una matita ad hoc che si applichi in modo fluido senza lasciare residui? Scopriamolo subito.

Make-up occhi impeccabile e nessun residuo di matita con questi geniali segreti di bellezza

Esistono vari modi per un’applicazione ottimale della matita, vediamo i principali.

Innanzitutto, bisogna ricordare che il modello classico è fatto di legno e quando lo temperiamo potrebbe lasciare delle piccole schegge. Si tratta, ovviamente, di residui che normalmente non provocano danni, ma attenzione a un dettaglio. Seppur non gravi, queste piccole schegge di legno rischiano di depositarsi sulla parte interna dell’occhio e darci fastidio.

Per evitare che ciò accada, basta per prima cosa utilizzare il temperino giusto per la nostra matita. Non è una cosa così scontata come si crede, perché è importante considerare le dimensioni ed il tipo di lama.

Una volta temperata, poi, sarebbe opportuno passare un pezzo di carta intorno alla punta e nella parte legnosa, così da rimuovere le piccole schegge.

Vediamo adesso come evitare che si formino i residui di matita nella parte interna o esterna dell’occhio.

La matita adatta ad ogni parte dell’occhio

Non tutte le matite sono uguali e non tutte vanno bene per ogni tipo di trucco.

Ad esempio, chi è solito truccare le palpebre, potrà optare per l’eyeliner oppure per il moderno matitone colorato. D’altra parte, vanno bene sia matite asciutte che cremose, da sfumare con l’apposito applicatore.

Diversamente, se preferiamo truccare la parte interna dell’occhio, più umida e meno resistente al trucco, allora dovremmo scegliere il kajal, una polvere composta da galena. La sua particolare composizione la rende più adatta ad una pelle non perfettamente asciutta e ha una tenuta migliore rispetto ad altre con un’altra consistenza.

Il tocco finale

Beh, il tocco finale di un trucco da passerella è dato certamente dal mascara, incurvante, allungante o waterproof. A ciascuno il suo, con le sue caratteristiche più adatte al tipo di ciglia su cui va applicato. Esiste anche di vari colori, ma il nero è un classico che esalta lo sguardo come nient’altro riesce a fare.

Insomma, make-up occhi impeccabile e nessun residuo di matita con questi geniali segreti di bellezza che siamo certi aiuteranno tantissime donne di ogni età.