Make-up occhi 2021, come sfruttare i colori dell’anno grigio e giallo

Make-up occhi 2021, ecco come sfruttare i colori dell’anno grigio e giallo. Sono due tinte certamente non facili da combinare in un trucco occhi, anche se le mani sono esperte. Se il grigio sta bene a tutte, con tutti i colori di capelli, altro è associare un ombretto giallo. Ecco come fare con i consigli degli Esperti Beauty di ProiezionidiBorsa.

Chiariamo subito, dunque, che questo make-up così di tendenza, che utilizza i colori Pantone simbolo del 2021, è adatto alle donne con gli occhi azzurri oppure grigi o verdi. Rende molto meno sulle donne con iridi marroni, anche se è possibile azzardarlo su chi ha iridi marrone chiaro tendente all’ambra.

Il make-up nei colori dell’anno è perfetto per questo mese, quando il volto è ancora truccato secondo le regole dell’inverno: fondotinta chiaro, rossetto rosso scuro lacca e pochissimo fard sulle guance.

Una luce squillante e decisa

Make-up occhi 2021, vediamo come sfruttare i colori dell’anno grigio e giallo. Il trucco giallo è una vera novità da posare sulla palpebra superiore, già segnata dall’eyeliner e con una generosa passata di mascara.

Si accende di giallo nelle due versioni oro spento oppure giallo squillante, si concentra sulla palpebra mobile centrale. Grazie al giallo, anche quello più freddo e metallico, l’attenzione viene portata al massimo sulle iridi azzurre e sulle pupille. Nella parte inferiore dell’occhio si sfuma un trucco grigio smokey, lo stesso che va ad allungare lo sguardo verso il lato esterno dell’occhio, verso la tempia.

Per chi ha occhi grigi, la parte alta della palpebra, subito sotto il sopracciglio, viene preparata con una base argento perlato in modo da creare un bel riflesso dietro al gioco di giallo e grigio. Il giallo può essere utilizzato anche per portare luce sull’angolo interno dell’occhio.