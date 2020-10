Coprifuoco, mascherine e orari ridotti sono ancora purtroppo la nostra quotidianità. E le occasioni di incontro con gli altri, fuori casa, sono sempre meno.

Il make-up in questi momenti diventa veramente strategico, un raggio di sole in un pomeriggio piovoso. Oppure un flash di glamour in una serata al ristorante a chiusura anticipata.

Ecco come puntare sul make-up cool da distanziamento sociale con i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Il trucco tricolore sfumato

Il make-up cool degli occhi è indispensabile per le tante donne con occhi e capelli neri, che abbiamo nel nostro Paese. Con un cappotto nero e una mascherina bianca o nera, sembreremo tutte uguali. Ecco perciò che bisogna distinguersi dalla massa, indossando una mascherina di colore diverso, abbinata all’abito oppure, come in questo caso al make-up. Perciò deve essere azzurra.

Ecco un make up d’effetto, ispirato a quelli multicolori sfoggiati da Lady Gaga. Occorre raggiungere un equilibrio nei colori, per evitare l’effetto carioca.

La base va realizzata con un ombretto nude. La palpebra mobile va evidenziata con il verde lime. Si usa un rosso arancio per dare un puntino di profondità all’angolo interno dell’occhio, vicino al naso.

Mentre il contorno degli occhi e la rima interna possono essere esaltati con il blu profondo invece che col solito nero.

Il trucco occhi glossy

Ecco un altro trucco per chi ha occhi e capelli scuri. Un effetto fresco e naturale che si colleghi al colore della mascherina.

Quando abbiamo voglia di uscire con un tocco di rosa, bisogna usare un ombretto color pesca, che va sfumato con un movimento circolare della spugnetta per sfumare. L’occhio va definito con un eyeliner waterproof e la palpebra è da lucidare con un gloss. La linea dell’eyeliner deve essere spessa. E sono perfette anche le ciglia finte sull’angolo.

Make-up cool da distanziamento sociale

Con un pennello a lingua piatta si realizza un cat-eye in verde. Bisogna sfumare l’ombretto cremoso verde sulla palpebra mobile, creando un morbido arco. Poi, con pochissimo ombretto giallo, si definisce il disegno. Per un tocco speciale, una cena romantica, aggiungere un punto luce, un piccolo strass al centro della rima inferiore. Per evitare di spegnere lo sguardo, bisogna abbondare con il mascara nero.