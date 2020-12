Siamo a fine dicembre e il cenone di Capodanno è proprio dietro l’angolo. Anche se i festeggiamenti saranno ristretti come a Natale, ciò non vuol dire che non si possa servire una cena coi fiocchi. I cibi tradizionali del Capodanno sono diversi e spesso si pensa che portino fortuna.

Tra questi, anche il maiale sembra essere una pietanza portafortuna. Si pensa, infatti, che la carne di maiale porti sazietà e di conseguenza sia di buono auspicio per l’anno a venire. Visto che il 2020 è stato per molti un anno sfortunato, perché non mangiare maiale portafortuna questo Capodanno? Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come cucinare il maiale in salsa San Bernardo per portare fortuna sulla tavola di Capodanno. Abbiniamo questa portata a un primo classico e a degli antipasti particolari per lasciare tutti a bocca aperta!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

Per cucinare uno squisito maiale in salsa San Bernardo serviranno:

1 kg di spezzatino di maiale;

20 g di cioccolato fondente;

30 g di mandorle tostate;

1 cipolla piccola;

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro;

2 arance da spremuta;

Mezzo bicchiere di Marsala invecchiato;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

Maiale in salsa San Bernardo per portare fortuna sulla tavola di Capodanno

Iniziare spelando la cipolla e tritandola finemente. Quindi prendere una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e far soffriggere la cipolla. Aggiungere alla cipolla lo spezzatino di maiale. Sfumare lo spezzatino con mezzo bicchiere di Marsala. Spremere le 2 arance e aggiungere il succo allo spezzatino. Aggiungere anche il concentrato di pomodoro e un pizzico di sale e pepe. Mentre lo spezzatino cuoce ridurre il cioccolato fondente a scaglie. Affettare finemente le mandorle. Una volta cotto il maiale aggiungere in padella le scaglie di cioccolato e le mandorle. Mescolare e far saltare il tutto. Quindi servire in tavola ancora caldo. Questo piatto lascerà tutti a bocca aperta e porterà fortuna sulla tavola di Capodanno!